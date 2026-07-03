김지민, 연애 중 '사이버 스토킹' 당했다

코미디언 김지민이 과거 연애 중 직접 겪었던 사이버 스토킹 경험을 털어놨다.

오는 4일 오전 10시 방송되는 SBS 플러스 '이호선의 사이다' 27회에서는 ‘악마를 보았다, 일상이 된 폭력’을 주제로 전 남친의 사이버 스토킹과 데이트 폭력 사연이 공개된다.

김지민. SBS Plus '이호선의 사이다' 제공

특히 김지민은 해당 방송에서 사연을 듣더니 "이 사람이 집요하고 사이버를 잘 다루는 사람이면 집 알아내는 거 진짜 순식간"이라며 과거 자신이 겪었던 소름 돋는 일화를 꺼낸다.

김지민은 "예전에 사귈 때 '뭐 하고 있어? 집에서 뭐 시켜 먹어? 사진 보내봐'라고 해서 사진을 보냈더니, 그 사진을 확대하고 배달 앱을 뒤져 동네를 추리하더라"라고 밝혀 모두를 소름 돋게 한다.

직접 사이버 스토킹을 겪었던 김지민은 사연자의 상황에 "진짜 괴롭겠다"라며 분노를 감추지 못하고, 이호선 숭실사이버대 교수 역시 "이건 신고해야 한다. 스토킹 범죄"라고 단호하게 말한다.

이어 이 교수는 "이 남자는 제정신이 아니다. 상대가 괴로워하는 것 자체를 즐기는 상황이다. 이게 사이코다"라며 "전형적인 데이트 폭력"이라고 지적한다.

제작진은 "이번 회차에서는 신체적 폭력뿐 아니라 언어폭력, 사이버 폭력, 학교폭력, 가정폭력 등 일상 속에 스며든 다양한 폭력의 실체를 조명한다"라며 "김지민의 현실적인 경험담과 이호선의 사이다 솔루션이 시청자들에게 경각심과 공감을 동시에 전할 것"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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