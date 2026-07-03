30분 이상 연속 앉아있으면 암 사망 위험↑…“중간에 조금씩 움직이세요”

30분 이상 연속으로 오래 앉아 있는 시간이 길수록 암 발생과 암 사망 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

반면 중간에 짧게라도 몸을 움직이면 암 사망 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다고 연구팀은 밝혔다.

하루 중 장시간 연속해서 앉아 있는 것은 암 발생 및 사망 위험 증가와 관련이 있으며, 앉아 있는 시간을 가벼운 신체활동으로 바꾸면 암 위험이 낮아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

3일 의학 저널 플로스 메디신(PLOS Medicine)에 따르면 영국 글래스고대 프레더릭 호 교수팀은 30분 이상 연속 좌식 행동 시간이 길수록 암 발생과 암 사망 위험이 높아진다는 대규모 코호트 연구 결과를 발표했다.

좌식 행동은 앉아 있거나 기대거나 누워 있는 등 에너지 소비가 거의 없이 깨어 있는 상태를 말한다.

연구팀은 활동량 측정기를 7일간 착용한 영국 바이오뱅크(UK Biobank) 참가자 9만1292명의 자료를 이용, 하루 총 앉아 있는 시간 및 앉아 있는 시간 누적 방식과 전체 암 발생·사망, 비만 관련 암, 제2형 당뇨병 관련 암 등 사이의 연관성을 분석했다.

이들은 30분 이상 지속되고 그 시간의 90% 이상을 앉아 있는 경우를 ‘장시간 좌식 행동’(prolonged sedentary)으로, 30분 미만이거나 중간에 10% 이상 움직인 경우를 ‘중간에 움직인 좌식 행동’(interrupted sedentary)으로 구분했다.

분석 결과 장시간 좌식 행동이 하루 1시간 늘어날 때마다 전체 암 사망 위험은 9%, 전체 암 발생 위험은 3% 증가했다. 비만 관련 암과 제2형 당뇨병 관련 암 발생 위험도 각각 5% 높아지는 것으로 나타났다.

반면 중간에 움직인 좌식 행동은 암 발생·사망, 비만 관련 암, 제2형 당뇨병 관련 암 모두에서 위험이 낮은 것과 관련이 있었다.

장시간 좌식 행동 1시간을 가벼운 신체활동으로 대체하면 암 사망 위험은 12% 낮은 것으로 분석됐다. 또 하루 30분을 중등도 신체활동으로 바꿀 경우 암 사망 위험은 8% 낮아졌다.

하루 5분을 고강도 신체활동으로 바꾸는 것도 전체 암 발생과 비만 관련 암, 제2형 당뇨병 관련 암 위험이 더 낮은 것과 관련이 있었다.

기존 연구는 주로 하루 총 좌식 시간이 건강에 미치는 영향에 초점을 맞춰왔다.

이전 연구에서는 앉아있는 시간이 길수록 건강에 해롭고 좌식 행동을 신체활동으로 대체하면 암 사망 위험이 낮아질 수 있다고 보고됐지만, 앉아 있는 시간이 어떤 방식으로 누적되는지가 암 발생·사망에 미치는 영향은 알려지지 않았다고 연구팀은 지적했다.

연구팀은 이 결과는 장시간 앉아 있는 동안 짧게라도 몸을 움직이면 대사 반응이 개선된다는 기존 실험 연구 결과와도 일치한다고 설명했다.

또한 좌식 행동의 건강 영향은 단순히 얼마나 오래 앉아 있었는지뿐 아니라, 장시간 연속해서 앉아 있었는지 또는 중간에 움직임으로 끊겼는지에 따라서도 달라질 수 있다고 강조했다.

아울러 현재 건강지침은 중등도 이상의 운동을 중심으로 제시되고 있지만, 이번 연구는 가벼운 움직임도 암 예방에 도움이 될 수 있음을 보여준다며 장시간 앉아 있는 사람이라면 틈틈이 몸을 움직이는 습관부터 시작하는 것이 현실적인 실천 방법이 될 수 있다고 연구팀은 덧붙였다.

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