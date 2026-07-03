쌈디 "풀다이아몬드 시계 도둑 맞았다가 되찾았다"

가수 쌈디가 크리스마스 이브날 도둑을 직접 잡은 일화를 공개했다.

쌈디는 2일 유튜브 채널 '인생84'에 게스트로 출연해 MC 기안84와 함께 집에서 다양한 이야기를 나눴다.

쌈디. '인생84' 유튜브 캡처

기안84가 "시계 좀 보여줘라"고 하니 쌈디는 "안된다. 비싼 시계는 다 금고에 있다. 금고의 위치도 알려주지 않을 거다"라고 했다.

기안84는 "너 시계 도둑맞은 이야기 해도 되냐"며 "예전에 쌈디 집에 도둑 들어서 시계를 훔쳐 갔다"고 했다.

쌈디는 "제일 화려한 거 가지고 갔다. 풀 다이아로 된 거"라고 했다.

기안 84가 "어쨌든 그거 찾지 않았냐"고 하자 쌈디는 "(도둑이) 그걸 훔쳐서 내가 잘 사는 시계방에 위탁을 맡겼더라. 한번은 내 친구가 시계 사려고 그 시계방에 갔다. 그 친구도 나랑 같은 시계를 가지고 있었던 친구"라고 설명했다.

그는 "'야 기석(쌈디 본명)아 우리랑 똑같은 시계 있던데'라고 하더라"고 했다.

이에 쌈디는 "(가게에 가서) 보니까 번쩍번쩍하는 게 똑같더라. 내가 손목이 얇으니까 보통 내 손목에 시계 줄 크기가 맞춰 있지 않겠냐"고 말했다.

그러면서 "(착용해 보니) 나한테 딱 맡더라. '(줄 길이 조절하는) 코가 없죠'라고 직원에게 물으니 없다고 하더라"고 했다.

쌈디는 "크리스마스이브에 시계방 문 열자마자 경찰들이랑 가서 CCTV로 도둑 친구 얼굴 다 확인했다"고 했다.

그는 "(도둑이) 신분증 다 복사해 둔 게 있어서 잡혀서 감옥 갔다"고 했다.

<뉴시스>

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