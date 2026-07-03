뉴욕증시, 반도체주 차익실현에 혼조 마감…다우는 사상 최고치

인공지능(AI) 관련 반도체 업종의 차익실현 매도세가 이틀 연속 이어진 가운데 업종 간 순환매가 나타나면서 뉴욕증시가 현지 시각 2일 혼조 마감했다.

뉴욕 증권거래소의 트레이더. AP연합뉴스

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 594.83포인트(1.14%) 오른 5만2900.07에 거래를 마쳤다. 다우지수는 이날 상승으로 사상 최고치 기록을 경신했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 0.01포인트(0.00%) 오른 7483.24에 사실상 보합 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 207.36포인트(-0.80%) 내린 2만5832.67에 거래를 마쳤다.

AI 관련 반도체 칩 업종은 전날에 이어 이날도 하락세를 보였다. 미국 상장 30개 주요 반도체 종목으로 구성된 필라델피아 반도체지수는 이날 5.4% 하락했다. 이틀간 낙폭은 11%를 넘겼다.

메모리 제조사 마이크론 테크놀로지는 전날 10.6% 급락한 데 이어 이날도 5.49% 하락했다.

AI 칩 대장주 엔비디아는 1.39% 하락했고, 브로드컴(-2.41%), AMD(-4.26%), 인텔(-5.25%), 마벨 테크놀로지(-9.84%) 등 주요 반도체 기업도 하락했다.

테슬라는 2분기 차량 인도량이 시장 예상을 웃돌았지만, 주가는 7.49% 급락했다.

반면 월마트(2.78%), 코스트코(2.92%), 코카콜라(3.51%), 프록터앤드갬블(2.70%) 등 필수소비재주는 일제히 강세를 보였다. 일라이릴리(1.86%), 존슨앤드존슨(3.57%), 애브비(3.99%), 머크(3.34%) 등 제약업종도 상승했다.

최근 몇 달간 반도체주가 가파르게 상승한 만큼 투자자들이 차익실현에 나서며 자금을 다른 업종으로 옮기고 있다는 분석이 나온다.

사비웰스의 안슐 샤르마 최고투자책임자(CIO)는 CNBC에 “잠재적으로는 최근 몇 달간 뜨거웠던 업종에서 자금이 빠져나오는 순환매일 수 있다”며 “하지만 ‘AI 트레이드’에 대한 재평가 성격도 어느 정도 있다고 본다”라고 말했다.

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