"테일러 스위프트·트래비스 켈시, 이미 법적 부부"

미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트(37)와 미국프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시(37)가 공식 결혼식을 앞두고 이미 법적 부부가 됐다는 주장이 제기됐다.

2일(이하 현지시간) 미국 연예매체 페이지식스에 따르면, 스위프트와 켈시는 최근 양가 가족 등 극소수의 인원만 참석한 가운데 비밀리에 혼인 서약을 맺었다.

테일러 스위프트, 트래비스 켈시

매체는 스위프트의 개인 전용기 항로를 근거로 들었다. 스위프트의 전용기는 지난달 28일 켈시의 아버지가 거주하는 필라델피아와 스위프트의 아버지가 있는 탬파 등을 잇달아 경유한 뒤 뉴욕으로 향했다.

한 음악계 관계자는 페이지식스에 "두 사람이 이미 법적으로 결혼했다는 소문이 파다하다"고 전했다.

양측 대변인은 이에 대한 공식 입장을 밝히지 않았다. 두 사람은 지난해 8월 켈시의 자택에서 약혼했다.

두 사람은 3일 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든(MSG)에서 1000여 명의 하객을 초청해 대규모 웨딩 파티를 열 예정이다. 이에 앞서 결혼 주간을 맞아 여러 자선 단체에 2600만 달러(약 400억원)를 기부한 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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