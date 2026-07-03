[이코노 브리핑] 농협銀, 지역정착 청년 지원 상품 출시 외

농협銀, 지역정착 청년 지원 상품 출시

NH농협은행이 수도권을 떠나 지역에 정착하는 19∼45세 청년에 생계·주거비를 지원하는 신용대출상품을 2일 출시했다. 생계비 지원 목적의 ‘NH청년 지역리턴대출’은 최대 100만원을 마이너스통장 방식으로 12개월 동안 지원한다. 주거비 목적의 ‘NH청년 지역리턴 동행대출’은 최대 2000만원을 60개월까지 분할상환 방식으로 지원한다. 두 상품 모두 최대 1.5%포인트의 우대금리를 제공한다.

JTBC 회사채 판매 신한·키움증권 검사

금융감독원이 2일 JTBC 회사채 판매 과정의 불완전판매 여부 확인을 위해 신한투자증권과 키움증권에 대한 검사에 착수했다. 신한투자증권은 JTBC 회사채 발행 주관사를 맡았고, 키움증권은 개인투자자에게 유동화 전자단기사채(ABSTB)를 판매했다. 금감원은 두 증권사가 JTBC 재무 악화 위험을 인지하고도 회사채를 발행했는지, 투자자에게 위험성을 충분히 고지했는지 등을 살펴볼 예정이다.

롯데카드, 통신사 AI로 보이스피싱 예방

롯데카드가 국내 카드사 중 최초로 통신3사의 ‘인공지능(AI) 기반 보이스피싱 탐지 솔루션(SURPASS·서패스)’을 활용해 보이스피싱 피해 예방 체계를 강화했다고 2일 밝혔다. 롯데카드는 서패스를 이상거래탐지시스템(FDS)과 연계해 보이스피싱 의심 거래를 차단해 왔다. 지난해 7월부터 시범적용한 결과 올해 5월까지 이 솔루션으로 3억2000만원 상당의 보이스피싱 피해를 예방했다.

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