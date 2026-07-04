[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 4일 (토요일) 66년생, 전체의 흐름을 지켜볼 것

96년생: 이동 변화는 때를 기다리자. 84년생: 당장 어렵다고 쉽게 포기하지 마라. 72년생: 신규사업의 일은 삼가라. 60년생: 일은 많으나 결과는 시원치 않다. 48년생: 동료와 의견을 조율하라. 36년생: 욕심과 억지는 손해를 본다.

97년생: 현재일에 마음 준비가 부족하다. 85년생: 관관레저업 예술품점 운동구점은 광고에 성과 있다. 73년생: 흉이 변하여 길이되니 역전된다. 61년생: 빈대 잡다가 초가삼간 태운다. 49년생: 좋은 아랫사람을 얻는다. 37년생: 현재 일에는 방심하지 마라.

98년생: 사소한 약속도 끝까지 지켜라. 86년생: 바꾸고 싶지만 아직은 시기가 이르다. 74년생: 윗사람과 충돌이 없도록 하자. 62년생: 새로운 일을 취하는 것이 좋다. 50년생: 이동은 아무런 효과가 없다. 38년생: 북방으로 출행하면 해답이 있다.

99년생: 일에 땀을 흘리는 것이 좋다. 87년생: 사회성에서 새로운 파트너를 찾아보라. 75년생: 해야할 일은 절대 미루지 말자. 63년생: 신분상 문제는 빨리 처리하자. 51년생: 이기적인 발상에서 벗어나라. 39년생: 진솔한 행동을 보여주자.

00년생: 적자라고 해서 사업을 그만두기는 곤란하다. 88년생: 내키지 않는 일에 나서지 마라. 76년생: 음식업 주류업 식품업은 광고에 성과가 있다. 64년생: 믿음과 약속은 중히하자. 52년생: 조금 희생하면 좋은 일이 온다. 40년생: 인격적인 공감대가 형성하라. 28년생: 많은 사람들의 의견을 수렴하자.

01년생: 소문에 흥분하지 말고 그대로 생활하면 된다. 89년생: 일의 진행에 장애물을 만나 고민할 운. 77년생: 자신의 마음속에 자비심를 갖자. 65년생: 뜬소문에 현혹되지 말라. 53년생: 도로에 안전운전에 신경 써라. 41년생: 가는 사람 붙잡지 말자. 29년생: 동남방에서 정보가 온다.

02년생: 끝맺음의 중요성을 각인하고 이어나가라. 90년생: 망설일수록 손해 볼 운. 적극성 필요. 78년생: 일에 당당하게 대응하기 바란다. 66년생: 전체의 흐름을 지켜보자. 54년생: 지난 일에 연연하지 말라. 42년생: 사리판단이 불분명 해진다. 30년생: 분수에 맞게 지출을 하자.

03년생: 기본적인 베이스가 튼튼해야 가치가 있다. 91년생: 어려운 분쟁이 해결되고 화기애애할 운. 79년생: 의약업 애견점 편의점은 광고에 성과가 있다. 67년생: 보증이나 담보는 불리하다. 55년생: 과감한 결단이 필요한 때다. 43년생: 모든 것은 생각을 깊게하자. 31년생: 금전관계로 적은 갈등이 온다.

04년생: 기준을 어디에 둘 것인가를 먼저 정하라. 92년생: 한번 실수로 족해야 발전이 있다. 80년생: 이성에게 데이트 신청하라. 68년생: 현실을 있는 그대로 수긍하자. 56년생: 모든 것을 결정하고 마물리 하자. 44년생: 다른 사람의 입장을 살피자. 32년생: 가족 소식으로 심기가 불편하다.

05년생: 입장표명은 좋으나 명분이 없으면 힘들다. 93년생: 불확실한 일에 손대는 건 금물이다. 81년생: 현재는 자기개발이 필요하다. 69년생: 상대방을 따르는 것이 편하다. 57년생: 동상이몽을 꿈꾸지 말자. 45년생: 다른 사람을 통해 일을 처리 자. 33년생: 스스로에 대한 평가를 높이지 말라.

06년생: 획기적인 발상을 활용하면 위상을 드높인다. 94년생: 정면충돌은 후유증이 크니 피해야 함. 82년생: 자통차 소개업 결혼상담업은 광고에 성과가 있다. 70년생: 차근차근 처리해 나가라. 58년생: 소유하려는 욕구가 너무 많다. 46년생: 당면한 문제부터 처리해 나가라. 34년생: 일에 집중력이 요구된다.

95년생: 베풀고 욕먹을 운. 아직 때가 아니다. 83년생: 소중한 것은 남에게도 소중하다. 71년생: 일에있어 현실로 빨리 돌아오라. 59년생: 재물을 얻지만 마음은 아프다. 47년생: 가족과 즐거운 시간을 보낸다. 35년생: 자기 입장만 내세우면 곤란하다.

백운철학원

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