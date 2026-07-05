[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 5일 (일요일) 66년생, 결과보다 방법에 문제가 있다

96년생: 화살이 타깃을 벗어나도 장전하면 그만이다. 84년생: 주변 사람과 서로 협조해야 성과 있다. 72년생: 고지식하면 불이익이 따른다. 60년생: 상황을 봐가며 밀고 당겨라. 48년생: 한가지라도 제대로 선택하자. 36년생: 배고픔을 알면 배고픈 사람 돕는다.

97년생: 가랑비에 옷 젖는 줄 모르니 자리이동해라. 85년생: 참고 기다려야 원하던 바 이룬다. 73년생: 경쟁자를 동반자로 만들자. 61년생: 강을 건너야 하는데 배가 없는 격. 49년생: 정보를 보유해도 활용못하면 소용없다. 37년생: 사람의 소문은 쇠도 녹일 수 있다.

98년생: 용맹과 말재주가 곁들여지면 금상첨화다. 86년생: 가까운 사람과 말다툼 주의하라. 74년생: 소유욕이 강하면 실수를 범한다. 62년생: 높은 곳에 오르기 위하여 노력하자. 50년생: 한배를 탄 사람이라면 덕으로 감싸라. 38년생: 오매불망 기다리던 사람이 찾아온다.

99년생: 정신적인 것을 소중하게 여기는 마음이 필요하다. 87년생: 희망적인 생각이 필요하다. 75년생: 과도한 친절은 상대에 반감을 산다. 63년생: 금전 융통이 원활하지 않다. 51년생: 손재수가 있으니 돈 관리 하라. 39년생: 유행병을 조심하라.

00년생: 국면을 이끌어내지 못하면 상황이 불리하다. 88년생: 커다란 행운이 나를 기다린다. 76년생: 고집대로만 한다면 원성을 산다. 64년생: 일이 부진해질 때가 위험한 때다. 52년생: 낯선 사람을 피하는 것이 좋다. 40년생: 일에 만족시키려면 결단이 필요하다. 28년생: 엉겁결에 잡는 것이 무엇인지 판단하기 힘든 날.

01년생: 본보기는 좋지만 강박관념에서 벗어나라. 89년생: 새로운 계획을 추진해도 좋을 시기이다. 77년생: 난관을 극복하고 새로운 길을 맞는다. 65년생: 직장 일이 따분하면 부업을 해보라. 53년생: 소홀하게 생각했던 일이 화를 부른다. 41년생: 동쪽은 길하지만 서쪽은 불리하다. 29년생: 외국과 관련있는 일이 생긴다.

02년생: 무기력과 공허감에 빠질 우려가 있다. 90년생: 노력한 만큼의 성과가 따른다. 78년생: 의욕만 앞세우면 밥그릇 엎지르는 격. 66년생: 결과보다 방법에 문제가 있다. 54년생: 나가는 것이 있으니 주의하라. 42년생: 동시다발적인 사태에 대비하자. 30년생: 의견대립이 발생할 가능성이 있다.

03년생: 양보하면 오히려 일이 더 잘 풀린다. 91년생: 자만하지 말고 계속 노력하라. 79년생: 욕심 부리지 말고 실속을 차릴 때다. 67년생: 가난함을 부끄러워하지 마라. 55년생: 어떤 사람인가에 관심을 가져라. 43년생: 변화를 인정하고 대응하는 자세가 필요. 31년생: 주변이 혼란스러울 때는 멀리서 바라보라.

04년생: 인고의 시간이 지나고 햇살이 따사롭다. 92년생: 귀인이 나타나 꼬였던 일이 해결된다. 80년생: 노력이 부족하면 성사가 힘들다. 68년생: 부부간에 의견대립하면 먼저 양보하라. 56년생: 사업적인 안목은 스스로 키우자. 44년생: 자신에게 충실하길 바란다. 32년생: 감정조율을 잘하고 손익계산을 해라.

05년생: 경험과 익숙한 사람이 더 잘하는 당연지사. 93년생: 타인의 의견도 존중하고 받아들여라. 81년생: 감정다툼에 개입하면 곤욕이 온다. 69년생: 가까운 시일 내에 합일점을 찾아라. 57년생: 결과는 때에 따라 다르다. 45년생: 정도를 택하는 것이 좋다. 33년생: 섣불리 판단하지 말고 움직이는 것이 현명하다.

06년생: 빈 수레가 요란한 법이다. 94년생: 생각보다 일이 잘 진행된다. 82년생: 오늘은 알아주는 사람이 없다. 70년생: 충동적으로 일을 처리하지 마라. 58년생: 해묵은 감정은 깨끗이 지워라. 46년생: 소문의 진상을 밝히려고 애쓰지 마라. 34년생: 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다.

95년생: 북동쪽에 이익이 기다리고 있다. 83년생: 소심하게 생각하면 일이 꼬이기 쉽다. 71년생: 자유로운 발상으로 일을 추진한다. 59년생: 풍부한 지혜는 언젠가 빛나게 된다. 47년생: 감정의 동요가 잦으면 불안해한다. 35년생: 완벽한 것을 추구하는 사람은 피곤하다.

백운철학원

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