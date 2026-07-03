커피빈, 창립 25주년 기념 ‘청년 아메리카노’ 프로모션 진행

사진=커피빈코리아 제공

커피 브랜드 커피빈코리아(이하 커피빈)가 창립 25주년을 기념해 오는 7월 7일부터 7월 31일까지 ‘청년 아메리카노’ 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 지난 1차 ‘25주년 기념 카드에 3만 원 이상 충전 시 3만 원 생일카드 증정’ 행사에 이어 선보이는 두 번째 25주년 기념 프로모션이다. 커피빈은 청년 고객에게 할인 혜택을 제공하기 위해 이번 프로모션을 기획했다.

2001년 1월 1일 이후 출생 고객이라면 프로모션 기간 동안 커피빈 아메리카노(R)를 기존 가격의 약 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. HOT과 ICED 모두 동일하게 적용되며, 매장 주문 및 키오스크와 퍼플오더에서 혜택을 받을 수 있다.

또한 1인당 구매 수량 제한 없이 프로모션 기간 동안 반복 참여가 가능하다. 다만 혜택은 아메리카노(R) 주문에 한해 적용되며, 사이즈 변경은 불가하다.

커피빈 관계자는 “창립 25주년을 맞아 그동안 보내주신 고객들의 사랑에 보답하고, 특히 새로운 미래를 만들어가는 청년들을 응원하는 마음을 담아 이번 프로모션을 준비했다”며 “많은 청년 고객들이 커피빈 아메리카노를 즐기며 일상 속 작은 응원을 느끼길 바란다”고 말했다.

이어 “이번 ‘청년 아메리카노’ 프로모션을 비롯해 앞으로 25주년을 기념한 릴레이 프로모션을 선보일 예정”이라며 “더 많은 고객들이 함께 즐길 수 있는 다양한 혜택을 준비하고 있는 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 덧붙였다.

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