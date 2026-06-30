이재명 대통령, 한성숙 총리 임명안 재가…역대 두 번째 여성총리 탄생

이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.

이에 따라 한 총리는 임명 일자인 7월1일부로 이재명 정부 두 번째 총리이자 제50대 총리로 취임한다. 2006년 최초의 여성 국무총리 기록을 쓴 한명숙 전 총리 이후 20년 만에 탄생한 두 번째 여성 총리이기도 하다.

한성숙 국무총리 후보자가 지난 26일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의를 들으며 미소 짓고 있다. 연합뉴스

앞서 국회는 야당인 국민의힘 불참 속 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당 등 범여권 정당 주도로 한 총리에 대한 임명동의안을 재석 167명 가운데 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 국민의힘은 이날 오전 국회 인사청문특위 회의에도 불참해 한 총리에 대한 인사청문 심사 경과보고서 역시 민주당 주도로 채택됐다.

한 총리는 네이버 대표이사 출신으로 이재명 정부 초대 중소벤처기업부 장관을 역임했다. 청와대는 지명 당시 한 후보자에 대해 “인공지능(AI) 혁신과 글로벌 복합 위기를 마주한 국가 전략의 대전환기에 모두의 성장과 민생을 책임질 적임자”라고 평가한 바 있다.

반면 국민의힘은 서울 종로구 건물 불법 증축 방치 의혹, 중기부 장관 당시 발생한 ‘모두의 창업’ 프로젝트 개인정보 유출 사고 등을 이유로 들어 한 후보자의 총리 임명은 부적절하다는 입장을 밝혔다.

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