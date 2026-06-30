여름철 태풍∙풍수해 미리 대비해요 '보라매안전체험관' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

30일 서울 동작구 보라매안전체험관에서 시민들이 태풍 체험을 하고 있다.

30일 서울 동작구 보라매안전체험관에서 시민들이 급류 체험을 하고 있다.

30일 서울 동작구 보라매안전체험관에서 시민들이 태풍 및 급류 체험을 하고 있다.

보라매공원 내에 있는 보라매안전체험관은 연면적 8,020㎡에 지상 3층, 지하 1층 규모로 안전 서울 실현을 목표로 종합재난 체험 인프라를 구축하고 다양한 전문 체험 과정과 프로그램을 통해 재난 대처 능력과 안전의 소중함을 체험하는 공간이다.

이곳에서는 지진∙태풍∙풍수해 등을 체험해 볼 수 있는 자연 체험, 소화기∙완강기∙버스∙지하철 교통 관련 화재 체험장과, 심폐소생술과 같은 기본 응급처치와 다양한 소방시설의 작동 원리와 조작법을 배워 볼 수 있는 전문체험장으로 나뉘어 있다.

실제에 준하는 가상 체험을 통해 안전에 대한 소중함과 경각심을 일깨워, 안전에 대하여 생각해 볼 수 있는 뜻깊은 체험의 장이다.

체험관은 매주 화요일부터 금요일, 주말 및 공휴일에 운영된다.

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