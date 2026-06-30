한-우크라 외교장관 “북한군 포로 한국행 의사 존중할 것”

우크라이나 외교장관이 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 처음으로 한국을 찾아 양국 외교장관 회담을 가졌다. 회담에서 전쟁 중 포로가 된 북한군 병사 2명의 신병 처리에 대한 논의가 이뤄졌다.

조현 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 외교장관이 30일 서울 외교부 청사에서 회담하고 양국 현안과 지역 정세를 논의했다. 특히 두 장관은 러시아 쿠르스크 지역 전장에 투입됐다가 지난해 초 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명의 처리 문제를 다뤘다. 이들은 당사자의 자유의사를 존중한다는 원칙을 재확인하고, 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결을 모색해 나가기로 의견을 모았다.

조현 외교부 장관이 30일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 방한 중인 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 만나 기념촬영하고 있다. 연합

정부는 북한군 포로가 한국행을 희망할 경우 수용하겠다는 입장을 유지해왔다. 또 이들의 의사에 반해 북한이나 러시아로 돌려보내는 데 반대한다는 입장이다. 북한군 포로 두 명 모두 한국행 의사를 밝힌 상황이다.

우크라이나 정부는 북한군 포로를 당사자들의 의사에 반해 북한으로 강제 송환하지는 않겠다는 입장이지만, 다른 나라 포로의 처분 문제도 함께 고려해야 해 최종 결정을 내리지 못한 것으로 알려졌다. 이들이 전쟁포로인 만큼 실제 신병처리는 우크라이나의 포로 처리 절차와 국제인도법 검토가 함께 필요하다는 점이 쟁점이 될 것으로 보인다.

박일 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “북한군 포로 문제와 관련해서 양국 외교 수장은 해당 사안이 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해야 한다는 공감대 아래에서 건설적인 논의를 하고 있다”며 “정부는 앞으로도 계속해서 북한군 포로 문제의 진전과 해결을 위한 외교적 노력을 경주해 나갈 것”이라고 밝혔다.

회담에서는 우크라이나 전쟁, 한반도 정세, 한국의 우크라이나 복구·재건 지원 등도 다뤄졌다. 조 장관은 종전을 위한 외교적 노력에 대해 우리 정부도 관심을 가지고 예의주시하고 있으며 의미 있는 진전을 바란다고 말했다. 또 한국 정부는 우크라이나 복구·재건을 위한 인도적 지원을 지속하고 있다고 설명했다.

시비하 장관은 비무장지대(DMZ)를 찾아 북·러 군사협력에 대응하기 위한 한·우크라이나 안보협력 필요성을 강조했다. 그는 이날 엑스(X)에서 “한국의 DMZ에 서 있으니 세계 안보가 직결됐다는 게 매우 분명해진다”며 “평양과 모스크바의 위험한 행동으로 인해 이 역사적인 선(line)은 이제 우크라이나에 있는 우리의 전선과도 물리적으로 연결됐다”고 적었다.

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