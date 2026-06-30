우상호 "AI 대전환, 2단계 있다…후속 기업유치 준비해야"

우상호 강원도지사 당선인이 30일 대기업 인공지능(AI) 데이터센터 강릉·동해 유치와 관련해 추가적인 기업 유치 기회가 있을 것이라고 언급했다. 그는 다른 지역에 더 많은 투자가 이뤄졌다고 불평하기보다 강원도에 유치된 기업의 성공을 적극적으로 지원해야 한다고 강조했다.

우 당선인은 이날 도청에서 열린 기자간담회에서 “대전환 정책은 여기서 끝나는 것이 아니다. 2단계가 또 있을 것”이라며 “투자를 결정한 대기업을 지원해 성공시키고 몇 년 후 강원도에 기업을 더 유치하는 것이 제 목표”라고 밝혔다.

그는 “이번에 들어오기로 한 대기업을 도민들이 환영한다면 다른 기업들에게도 좋은 인식을 심어주게 될 것”이라며 “결과적으로 기업들이 강원도에 오고 싶은 환경을 만드는 것이 10년, 20년을 바라볼 때 굉장히 중요한 우리의 자세”라고 힘줘 말했다.

우 당선인은 다른 지역과 비교는 자제해달라고도 했다. 우 당선인은 “강원도 발전에 집중해야지 다른 지역에 얼마가 투자됐다고 비교하면서 정치싸움으로 끌고 가려고 해선 안 된다”며 “강원도에 온 것이 무엇인지를 봐 달라”고 당부했다.

우 당선인은 AI 데이터센터 유치 배경도 설명했다. 그는 “기업 유치는 갑자기 발표된 것이 아니”라며 “제가 청와대 정무수석을 일할 때부터 계획된 산업 대전환 일환”이라고 운을 뗐다.

우상호 강원도지사 당선인이 30일 도청에서 열린 기자간담회에서 AI 데이터센터 유치와 관련된 내용을 설명하고 있다. 강원도 제공

우 당선인은 “그간 지방 균형 발전을 이야기할 때, 핵심은 기업 유치임에도 늘 공공기관 이전이나 사회간접자본(SOC) 확충 수준에 머물렀다”며 “대기업이 지방에 새로운 투자를 하지 않는 한 대한민국 발전은 불가능하다는 것이 이재명 정부의 큰 문제 의식이었다”고 전했다.

이어 그는 “지난해부터 기업들과 지속적으로 협의를 이어왔고 강원도 투자로 이어지게 됐다”며 “기업명을 공개하지 못한 것은 대통령의 공식 발표 전까지는 밝히지 말아 달라는 기업 측의 요청에 따른 것”이라고 밝혔다.

우 당선인은 6·3 지방선거 기간 최소 20조원 최대 70조원 규모 AI 데이터센터를 강릉 일원에 유치하겠다고 약속한 바 있다. 이날 우 당선인은 해당 기업이 SK라고 공개했다.

GS그룹은 전날 초대형 인공지능(AI) 데이터센터 캠퍼스를 동해시 북평 제2산업단지에 구축하겠다고 발표했다. 아시아 최대 규모로 총투자비만 30조원에 이른다. 그래픽 처리장치(GPU) 등 AI 연산 장비까지 포함하면 전체 사업 규모는 120조원에 이를 것으로 추산된다.

우 당선인은 이번 기업 유치가 강원도 전체가 발전하는 마중물이 될 것이라고 했다. 우 당선인은 “10조원을 넘어가는 프로젝트는 해당 지역을 넘어 강원 전역으로 파급효과가 확산되고 결국 지역 균형발전과 산업 생태계를 이끄는 성장 동력이 된다”며 “강릉·동해 이외 다른 시·군에서도 환영해주시면 좋겠다”고 말했다.

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