이재명 대통령 "서남권 반도체, 호남에 대한 역사적 보상"

이재명 대통령이 30일 서남권 반도체 클러스터가 들어설 호남을 찾아 “지역이 주도해 전 세계로 뻗어나가는 ‘한국형 인공지능(AI) 산업혁명’을 바로 이곳 서남권에서 시작하겠다”고 말했다.

이재명 대통령이 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 광주광역시에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하면서 “아무런 보상과 대가 없이도 차별의 고통과 설움을 견뎌내며, 대한민국의 민주주의를 만들고 지켜온 호남에 대한 역사적, 국민적 보상으로 생각하고 일체의 차질 없이 반드시 성공시키겠다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “호남에 대한 차별이 새로운 기회를 만들었다”며 이순신 장군의 ‘약무호남시무국가’(若無湖南是無國家, 호남이 없으면 국가도 없다)를 인용하기도 했다.

이 대통령은 “전 세계는 인공지능(AI) 혁명이라는 총성 없는 전쟁을 치르고 있다”라면서 “격동의 시기에 국가 경쟁력을 좌우하고, 국가 생존을 담보하는 핵심은 첨단 반도체를 누가 더 많이, 누가 더 안정적으로 공급할 수 있는가에 달려 있다”라고 했다.

이어 “기존 수도권 위주의 단일 생산 체계만으로 대한민국이 전 세계와 겨룰 숨이 모자란다”며 “과거 포항과 광양이라는 두 개의 폐로 대한민국의 위대한 중공업 신화를 써 내려갔듯 이제 우리 반도체도 수도권과 지역이 함께 숨 쉬어야 글로벌 시장에서 앞서 나갈 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 특히 “이번 투자를 통해 서남권에는 첨단 메모리 중심의 생산 시설과 첨단 패키징 생산 시설, 그리고 AI 데이터센터가 조성된다”라며 “지역이 주도해 전 세계로 뻗어나가는 '한국형 AI 산업혁명'을 이곳 서남권에서 시작하겠다”고 말했다.

그는 “돌이켜보면 서남권은 이미 준비된 땅이었다. 서남권은 국내 최고, 최대의 태양광, 해상 풍력을 비롯해 풍부한 재생에너지 자원을 보유한 지역”이라며 “주요 도심과 인접한 대규모 산업 용지를 신속, 유연하게 확보할 수 있고 KTX역과 무안 국제공항을 통해 국내외 어디와도 신속하게 연결된다”고 강조했다.

이어 “세계 2위의 첨단 패키징 기업인 앰코가 이미 이곳에 자리를 잡은 것도 결코 우연이 아닐 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “무한한 잠재력을 품은 서남권에 SK와 삼성, 앰코의 대규모 투자가 더해진다면 서남권은 명실상부한 대한민국 첨단 산업의 전략 거점으로 우뚝 서게 될 것”이라면서 “정부는 기업의 담대한 도전과 혁신이 뚜렷한 성과로 이어질 수 있도록 확실하게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

이어 “첨단 산업 투자의 필수 요소인 용지, 전력, 용수 등 핵심 인프라 구축을 국가 최우선 과제로 삼아 책임지고 완수하겠다”며 “투자에 걸림돌이 되는 규제는 전면 재검토하고, 재정과 세제 지원도 과감하게 추진하겠다”고 약속했다.

또 오는 8월 반도체특별법 시행에 따라 출범하는 ‘반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회’에 대해 “대통령인 제가 직접 위원장을 맡아 위원회를 서남권 투자의 강력한 컨트롤 타워로 만들어 나가겠다”며 “계획만 발표되고 사업이 1개월이라도 지연되는 일이 없도록 청와대에 전담팀을 두고 전 과정을 끝까지 책임 있게 지원하겠다”고 했다.

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