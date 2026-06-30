중국 BYD 전기차, 1일부터 정부 보조금 못 받는다

정부가 중국 최대 전기차 업체 BYD(비야디) 전기차에 대한 보조금 지원을 중단한다고 밝혔다.

기후에너지환경부는 올해 처음 도입된 ‘전기차 보급 사업 수행자 선정 평가’ 결과를 30일 공개했다. 총 35개 업체가 참여해 27개 업체가 선정됐다.

전기승용차 보급 사업 수행자로는 기아, 르노코리아, 메르세데스벤츠코리아, 볼보자동차코리아, 비엠더블유코리아, 케이지모빌리티, 테슬라코리아, 폭스바겐그룹코리아, 폴스타오토모티브코리아, 현대자동차가 선정됐다.

4일 오전 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 2025서울모빌리티쇼를 찾은 관람객이 BYD 부스에서 전기차를 살펴보고 있다. 뉴시스

전기화물차는 기아·디피코·루트17·오텍·이브이앤솔루션·케이지모빌리티·타타대우모빌리티·한국쓰리축·현대자동차. 전기승합차는 범한자동차·아이버스·엠티알·우진산전·이엠코리아·케이지모빌리티커머셜·피라인모터스·현대자동차가 보급 사업 수행자로 선정됐다.

평가에서 선정되지 않은 업체는 내일(7월1일)부터 전기차 보급 사업 수행자에서 제외된다. 구매 보조금 지원 대상에서 빠지는 것이다.

중국 최대 전기차 업체 BYD는 보급 사업 수행자에 포함되지 않았다. 기후부는 사전에 공개한 평가 기준에 따라 전기차 제작·수입사의 기술개발 역량, 공급망 기여도, 환경정책 대응, 사후관리 지속성, 안전관리 등을 평가한 결과라고 설명했다.

단, 이번 평가에서 탈락한 제작·수입사라도 기존 보조금 지원 대상에 해당하고 있었다면 6월까지 신청·접수되는 건에 대해서는 절차에 따라 지원 대상자로 선정되는 경우 보조금을 지원한다.

앞서 지난 3월 기후부는 전기차 보조금 산정 체계를 기존 차량 성능·가격 중심에서 국내 투자, 고용, 기술개발 기여도 등을 반영하는 방식으로 개편하겠다고 발표한 바 있다.

발표 당시 공개한 최초 평가기준에 ‘국내 특허 보유’ 등이 포함되면서 소비자들 사이에서 국내 업체에 비해 고용·투자 실적이 부진한 미국 테슬라, 중국 BYD(비야디) 등 해외 업체들이 보조금을 못 받는 것 아니냐며 한 차례 논란이 일었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지