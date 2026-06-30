정부, ‘호남 반도체 산단’ 용수 확보 세부방안 공개…“동복댐 30만톤·장흥댐 10만톤 등 확보”

정부가 호남권 반도체 클러스터 조성 및 운영에 필요한 ‘65만t 규모의 용수 확보’ 세부 방안을 발표했다. 영산강·섬진강권역 댐의 여유 수량을 활용하고 발전용수를 공업용수로 전환하는 방식 등으로 하루 약 106만t 규모의 용수를 추가로 확보할 수 있다고 설명했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 30일 전남 화순군 동복댐을 찾아 용수 공급을 위한 동복댐 활용 방안을 논의하고 있다. 기후에너지환경부 제공

기후에너지환경부는 “호남권 반도체 산단에 생산시설과 협력사들이 입주할 예정으로 일일 65만t의 용수가 필요할 전망”이라며 “동복댐에서 하루 30만t, 주암댐 및 장흥댐 15만t, 보성강댐 10만t, 나주댐 10만t 규모의 추가 용수를 확보해 총 65만t의 물을 안정적으로 공급할 예정”이라고 30일 밝혔다.

정부는 사용처가 없는 기존 여유물량을 최대한 활용하는 한편 기업·지자체 등 수요처에 과다하게 배분된 용수는 회수해 용수를 확보할 계획이다.

먼저 동복댐에서 수요처가 별도로 정해지지 않은 여유량 8.8만t 중 5만t을 반도체 산단에 활용한다. 여기에 더해 댐을 증고해 25만t을 추가로 확보한다는 구상이다. 그렇게 되면 동복댐에서 총 30만t의 가용 수자원을 확보할 수 있다. 장흥댐도 수요처가 없는 여유량 11.9만t 중 10만t을 반도체 용수 공급에 이용한다.

지자체 등 수요처에 과다하게 배분된 물량은 회수한다. 주암댐 생활·공업용 용수 계획량 중 과다하게 배분돼 사용되지 않고 있는 7만t 중 5만t을 산단에 활용한다는 계획이다.

기후부 관계자는 “용수 수요처를 정부가 정해 기업이나 지자체에 나눠주는데 너무 과도하게 배분된 경우가 있다”며 “실제 배분된 용수를 사용했는지 점검을 진행하면 20%가량 사용을 안하는 경우도 있어 그러한 물량들은 차기 수도기본계획을 수립을 할 때 조정할 계획”이라고 설명했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 30일 전남 장성군 신장성변전소 건설 부지와 분기선로 현장을 찾아 서남권 반도체 산업단지 전력공급 인프라를 점검하고 있다. 기후에너지환경부 제공

물 용도 변경도 추진한다. 보성강댐에서 발전용수로 활용하고 있는 용수 중 10만t을 공업용수로 용도를 전환해 활용하겠다고 기후부는 밝혔다.

나주댐의 경우 기존 농업용수로 공급하던 물량 중 일부를 영산강 용수로 대체 공급하고, 절약되는 물을 공업용수로 활용하겠다는 방침이다. 그럴 경우 나주댐에서 21만t을 새롭게 확보할 수 있다. 그중 10만t을 산단 용수 공급에 활용한다.

기후부는 이외에도 광주제1하수처리장의 하수 재이용수를 역삼투막 처리를 거쳐 일반 공업용수로 활용하면 30만t을 확보할 수 있다고 밝혔다. 모든 추가 확보 물량을 합치면 106만t 규모다.

김성환 기후부 장관은 “이번 호남권 신규 반도체 산단에 용수 공급을 적기에 진행해 대한민국이 대도약으로 전환하는 핵심 전략인 메가 프로젝트를 차질 없이 이행해 나갈 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지