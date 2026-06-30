무주 ‘항공·우주산업 거점’ 육성 탄력…국토부, 투자선도지구 지정

국토교통부가 전북 무주군을 항공·우주산업 투자선도지구로 최종 선정하고 국비 100억원을 지원한다. 현대로템의 대규모 민간 투자와 연계해 연구개발(R&D)부터 시제품 제작, 시험·검증, 양산까지 아우르는 항공우주 산업 생태계를 구축하는 등 전북 동부권을 미래 첨단산업 거점으로 육성할 계획이다.

국토교통부는 30일 ‘2026년 투자선도지구 공모 사업’ 선정 결과 발표를 통해 무주군 적상면 방이리 일원을 항공·우주산업 투자선도지구로 지정했다고 밝혔다.

전북 무주군 적상면 방이리 일원 항공·우주산업 투자선도지구 조감도. 전북도 제공

투자선도지구는 지역개발 및 지원에 관한 법률에 따라 지역의 전략산업을 육성하고 민간 투자를 활성화하기 위해 국토부 장관이 지정하는 국가 정책사업이다. 선정 지역에는 기반 시설 조성을 위한 국비 지원과 함께 인허가 의제, 조세·부담금 감면 등 모두 73개 규제 특례가 적용돼 민간 투자 유치에도 탄력받을 전망이다.

이번 지정으로 무주군 적상면 방이리 일원 119만1247㎡ 부지에는 총사업비 3488억원 규모의 항공·우주산업 거점 조성 사업이 추진된다. 국비 100억원을 포함한 지방비 354억원 등 재정 사업비 454억원과 현대로템이 투자하는 민간 자본 3034억원이 투입된다. 사업 기간은 다음 달부터 2034년까지다.

이번 사업은 전북도와 무주군, 현대로템이 최근 항공우주 생산기지 조성을 위한 투자협약(MOU)을 체결한 데 따른 후속 사업이다. 협약에 따라 현대로템은 발사체와 엔진 R&D, 시제품 제작 시설 등을 구축해 항공우주산업 생산 거점을 조성하기 위해 총 3488억원을 투자할 계획이다.

국토부는 산단을 중심으로 R&D와 시제품 제작, 시험·검증, 양산 기능을 집적하고, 협력기업 유치를 통해 국내 항공우주산업의 새로운 성장 거점을 조성할 방침이다. 이와 함께 산단 진입 도로 4.3㎞(터널 1.2㎞ 포함)와 상·하수도 등 기반 시설을 확충하고 생활 사회간접자본(SOC)과 행정복합타운 조성도 단계적으로 추진해 산업과 정주 환경이 조화를 이루는 미래형 산업도시 모델을 구현할 방침이다.

전북 무주 항공·우주산업 투자선도지구 종합구상도. 전북도 제공

사업이 완료되면 직접고용 525명, 생산유발효과 6987억원, 부가가치유발효과 2872억원, 취업유발효과 4749명 등 경제적 파급효과가 있을 것으로 국토부는 전망했다.

김윤덕 국토교통부 장관은 “전북 동부권이 낙후 지역의 이미지를 벗고 미래 신산업 중심으로 도약할 수 있는 마중물을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “이번 투자선도지구를 계기로 항공·우주산업은 물론 관광·문화산업까지 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하고, 민간 투자가 더욱 활성화될 수 있는 기반을 지속적으로 마련할 계획”이라고 말했다.

이번 지정은 지난해 김윤덕 국토부 장관 취임 이후 전북에서 추진된 투자선도지구 가운데 세 번째 사례다. 앞서 남원 KTX 역세권과 전주 마이스(MICE: 기업회의·포상관광·컨벤션·전시·이벤트) 단지가 투자선도지구로 지정된 데 이어 무주까지 선정되면서 전북의 전략산업 육성을 위한 국가 지원이 확대되고 있다.



전북도는 이를 기반으로 항공·우주와 방위산업 분야 협력 기업을 유치해 무주를 대한민국 항공우주산업의 새로운 성장 거점으로 육성할 계획이다. 특히 이번 투자선도지구 지정이 새만금 이차전지와 미래 모빌리티 산업에 이어 북동부권 항공·우주산업까지 연결하는 미래산업 축을 완성하는 계기가 될 것으로 기대한다. 무주를 중심으로 인접한 진안과 장수 등 동부권 발전을 견인하는 새로운 성장동력 역할도 할 것으로 보고 있다.



전북도 관계자는 “이번 투자선도지구 선정은 전북의 미래산업 지도를 새롭게 그리는 출발점”이라며 “국토부 등 중앙정부와 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화, 지방 소멸 위기 극복하는 밑거름으로 삼을 계획”이라고 말했다.

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