이홍렬, 장모상 심경…"유일하게 믿고 의지한 어른"

코미디언 이홍렬이 장모를 떠나 보낸 심경을 전했다.

이홍렬은 29일 소셜미디어에 "1987년부터 39년간 우리 부부가 살아가는 모습을 홀로 지켜봐 주신 장모님. 장인어른도 없이 잘 키워오신 따님을 저를 믿고 맡겨주신 분"이라며 "저 역시 부모님이 모두 안 계신 터라 유일하게 어르신으로 모시고 믿고 의지했던 장모님이었다"고 밝혔다.

이홍렬. SBS 제공

그는 세상을 떠난 장모를 향해 "그동안 정말 많이 아프셨지요. 고통 없는 곳에서 평안하시기를 기도한다"며 "저를 믿고 따님을 맡겨주셔서 감사하다. 끝까지 책임을 다하겠다"고 전했다.

이홍렬의 장모는 지난 29일 새벽 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 3호실에 마련됐다. 이홍렬과 가족들은 상주로 이름을 올리고 슬픔 속에 빈소를 지키고 있다. 발인은 오는 7월 1일 엄수되며, 장지는 자하연 팔당이다.

1954년생인 이홍렬은 1979년 TBC 라디오 '가요대행진'으로 데뷔했다. 각종 코미디 프로그램에 출연해 특유의 입담으로 큰 인기를 얻었다. 2020년 SBS 연예대상에서 '레전드 특별상'을 수상했다.

<뉴시스>

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