애플, AI 위험 대응해 보안패치 조기 배포

애플이 인공지능(AI) 사이버 보안 위험에 대응해 보안 소프트웨어 업데이트를 조기 배포한다고 밝혔다.



애플은 29일(현지시간) 로이터 통신과의 인터뷰에서 AI로 인해 악성 해킹 도구의 개발 속도가 비약적으로 빨라짐에 따라 해킹 위험을 막기 위해 차기 iOS 운영체제 버전에 일괄해서 배포할 보안 소프트웨어 업데이트를 앞당겨 배포하기로 했다고 밝혔다.

애플 로고. 로이터연합뉴스

애플은 그동안 주요 기능을 개선하는 대규모 소프트웨어 업데이트를 할 때 보안 패치도 함께 제공해왔다.



새로운 소프트웨어 결함을 노린 조직적인 해킹 공격이 없는 한 현재 배포 중인 버전(예: 26.5)에서 다음 예정된 업데이트 버전(예: 26.6)으로 넘어갈 때 보안 업데이트도 함께 배포한 것이다.



애플이 이처럼 보안 패치를 조기 제공하는 것은 AI가 해커들의 악성 해킹 도구 개발 속도를 비약적으로 단축하고 있기 때문이다.



특정 보안 취약점이 공개되거나 발견되었을 때, 해커가 이를 악용해 금방 공격할 수 있기 때문에 보안 패치도 개발이 되는 대로 속속 배포하는 전략을 택했다.



이에 따라 최신 보안 업데이트도 26.6 버전의 전면적인 배포에 앞서 모든 사용자에게 조기 제공하기로 했다.



애플은 새로 발견된 취약점이 실제로 해커들에 의해 악용됐다는 증거는 없지만 잠재적 위험을 원천 차단하기 위한 예방적 차원에서 조치한다고 밝혔다.

<연합>

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