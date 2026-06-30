[월드컵] 모로코, 승부차기 혈투 끝에 네덜란드 잡고 16강행

모로코가 '오렌지 군단' 네덜란드를 치열한 승부차기 끝에 물리치고 16강에 올랐다.



모로코는 30일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 네덜란드와 연장전까지 120분간 1-1로 승부를 가리지 못한 뒤, 이어지는 승부차기에서 3-2로 승리했다.

2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전 네덜란드와 모로코 간 경기에서 선수들이 몸싸움을 벌이고 있다. 로이터연합뉴스

16강에 안착한 모로코는 7월 5일 미국 휴스턴에서 대회 공동 개최국 캐나다와 8강 진출을 다툰다.



이전 8차례의 월드컵 본선 무대에서 빠짐없이 최소 16강 이상의 성적을 내고, 4년 전 대회에서도 8강에 올랐던 네덜란드는 이번 패배로 일찌감치 짐을 싸게 됐다.



반면 4년 전 4강 신화를 썼던 모로코는 또 한 번 돌풍을 예고했다.



양 팀이 전반전 내내 득점 없이 팽팽하게 맞선 가운데, 네덜란드의 코디 학포가 선제골을 터뜨리며 0의 균형을 깼다.



최근 연인인 노아 판데르베이가 오는 10월 출산 예정이던 둘째 아들을 잃는 안타까운 일을 겪은 그는 비통함 속에서도 경기에 정상 출전해 투혼을 발휘했다.



후반 27분, 골키퍼가 길게 찬 공을 바우트 베흐호르스트가 머리로 떨어뜨려 크리센시오 서머빌에게 연결했다.



공을 몰고 쇄도하던 서머빌은 수비수들 사이에서 넘어지면서도 끝까지 학포를 향해 패스를 건넸고, 학포가 이를 강력한 슈팅으로 마무리하며 골망을 흔들었다.



일격을 당한 모로코는 모하메드 우아비 감독이 센터백을 최전방까지 올리는 파격적인 전술 변화를 시도하며 적극적으로 반격에 나섰고, 이는 곧바로 적중했다.



패색이 짙던 후반 추가시간 1분, 모로코의 극적인 동점 골이 터졌다.



솀스딘 탈비가 왼쪽 측면에서 크로스를 올렸고, 네덜란드 주장 피르힐 판다이크가 속수무책으로 지켜보는 가운데 센터백 이사 디오프가 정확한 헤더로 득점에 성공하며 승부를 원점으로 돌렸다.



극적으로 균형을 맞춘 양 팀은 이어진 연장전 30분 동안 결승 골을 노렸으나 모두 득점에는 실패했다.



결국 16강 진출의 향방은 피 말리는 승부차기에서 갈렸다.



양 팀이 4라운드까지 2-2로 팽팽하게 맞선 가운데, 모로코의 야신 부누 골키퍼가 네덜란드의 서머빌이 찬 슈팅을 왼손으로 쳐내며 승기를 잡았다.



이어 모로코의 키커 이스마엘 사이바리가 네덜란드 바르트 페르브뤼헌 골키퍼의 방향을 완벽히 속이고 골문 왼쪽 하단으로 결승 골을 꽂아 넣으며 기나긴 승부에 마침표를 찍었다.

<연합>

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