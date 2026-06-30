방탄소년단, 롤링스톤스 박스스코어 기록 깼다…월드투어 두 달 매출 3157억

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 글로벌 음악 역사의 전설로 통하는 영국 밴드 '롤링 스톤스'(The Rolling Stones)의 대기록을 깨며, 전 세계 대중음악 투어 시장의 정점에 올랐다.

29일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 박스스코어 데이터에 따르면, 방탄소년단은 '아리랑(Arirang)' 월드투어 일환으로 지난 5월 2일부터 28일까지 개최한 12회의 공연을 통해 총 1억2780만 달러(약 1760억 원)의 현지 매출을 기록했다. 한 달간 판매된 티켓만 64만1000장에 달한다.

방탄소년단 스탠퍼드. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단은 이로써 지난 4월에 이어 두 달 연속 빌보드 '톱 투어'(Top Tours) 차트 정상에 올랐다. 특히 이번 월간 매출은 2019년 해당 차트가 신설된 이래 '그룹 단위' 아티스트로서는 역대 최고 액수다. 종전 최고 기록인 2019년 8월 롤링 스톤스의 월간 수익(9500만 달러)을 35%가량 가볍게 뛰어넘었다.

방탄소년단이 이 차트에서 1위를 차지한 것은 통산 네 번째다. 차트 출범 이후 이들보다 더 많이 정상을 밟은 아티스트는 배드 버니(9회), 비욘세·콜드플레이·엘턴 존(엘튼 존)(각 7회), 트랜스-시베리안 오케스트라(5회) 등 다섯 팀에 불과하다.

이번 5월 성적은 방탄소년단 자체 레코드로서도 역대 최대 규모다. 빌보드 박스스코어 역사상 전체 아티스트를 통틀어 다섯 번째로 높은 월간 매출이며, 방탄소년단 위로는 팝스타 비욘세, 켄드릭 라마·시저(SZA) 협업 공연 기록만 존재한다.

본격적인 북미 스타디움 전개와 함께 규모의 경제가 실현된 결과다. 지난 4월 한국과 일본, 미국 탬파를 순회했던 방탄소년단은 5월 들어 미국 9회, 멕시코 3회 등 전 일정을 북중미 스타디움으로만 채웠다. 한 달 사이 월간 총수익은 68%, 관객 수는 54%가 급증했다.

가장 뜨거웠던 격전지는 라스베이거스였다. 지난 5월 23~24일과 27~28일 얼리전트 스타디움에서 열린 4회 공연에만 24만 6000명이 몰리며 4950만 달러의 수익을 냈다. 단일 공연 매출을 집계하는 '톱 박스스코어' 부문 1위다. 지난 2022년 4월 동 아레나에서 거둔 성적과 비교해 매출은 38%, 관객 수는 23%가 늘어나며 4년 사이 더욱 강력해진 티켓 파워를 증명했다. 이어 캘리포니아 스탠퍼드 스타디움, 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스, 텍사스 엘파소 선볼 공연이 각각 박스스코어 2, 3, 4위를 휩쓸었다.

지난 4월9일 막을 올린 '아리랑 월드 투어'는 현재까지 누적 수익 2억400만 달러(약 3157억 원), 누적 관객 110만 명을 돌파했다. 올해 남은 공연만 50회가 넘는 만큼, 방탄소년단 투어 사상 최대 규모였던 '러브 유어셀프 월드 투어'(2억1390만 달러(약 3311억))의 기록 경신은 기정사실화됐다. 이번 투어의 대성공으로 방탄소년단의 통산 박스스코어 누적 매출 역시 5억 달러(약 7740억 원) 고지를 넘어섰다.

한편, 5월 '톱 투어' 차트 2위는 유럽 올림픽 스타디움 투어를 전개하며 7260만 달러를 벌어들인 메탈의 전설 '메탈리카'(Metallica)가 차지했다. 3위는 최초로 통산 박스스코어 매출 11억 달러를 돌파하며 '빌리언 달러 클럽'에 진입한 라틴 팝 스타 배드 버니다. 4위는 5080만 달러를 기록한 '브루스 스프링스틴'(Bruce Springsteen), 5위는 라스베이거스 스피어에서 14년 만의 복귀 공연을 펼쳐 4190만 달러를 거둔 '노 다웃'(No Doubt) 순이었다.

<뉴시스>

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