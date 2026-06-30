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“삼전 59만원·하이닉스 420만원 간다”…신한투자, 목표주가 상향

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구윤모 기자 iamkym@segye.com

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신한투자증권은 30일 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 59만원, 420만원으로 상향 조정했다.

 

김형태 수석연구원·송혜수 연구원은 이날 보고서를 내고 두 종목의 투자의견을 ‘매수’로 유지하며 이같이 목표주가를 제시했다.

SK하이닉스, 삼성전자. 뉴시스
SK하이닉스, 삼성전자. 뉴시스

두 연구원은 삼성전자에 대해 “전반적인 설비투자(CapEx) 타임라인이 당겨지고 있으나 수요 초과 환경이 유지될 전망”이라며 가격 상승세가 지속할 것으로 내다봤다.

 

삼성전자의 올해 2분기 매출 전망은 전 분기보다 30% 늘어난 174조2000억원, 영업이익은 44% 증가한 82조1000억원으로 제시했다.

 

두 연구원은 “성과급 충당금 반영에도 80조원 이상 영업이익을 달성할 것으로 추정한다”며 “메모리 전사 영업이익 기여도가 98%에 달하며 실적을 견인할 전망”이라고 예상했다.

 

이어 “대규모 투자에도 2028년까지 공급 부족 해소 가능성은 제한적이며 서버향 메모리 수요는 견고하다”며 삼성전자의 목표주가를 기존 55만원에서 59만원으로 상향했다. 

 

두 연구원은 SK하이닉스의 목표주가도 기존 380만원에서 420만원으로 높였다. SK하이닉스의 올해 2분기 매출은 전 분기 대비 68% 증가한 88조3000억원, 영업이익은 78% 늘어난 66조8000억원으로 전망했다.

 

이들은 SK하이닉스의 다음 달 나스닥 입성이 가시화하며 글로벌 메모리 대장주 지위가 재조명될 것으로 기대했다. 하반기 범용 D램 가격 상승 폭도 기존 추정 대비 높은 수준으로 예상하며 내년 1분기부터 고대역폭메모리(HBM) 시장 내 압도적 영향력을 가질 것으로 전망했다.

 

두 연구원은 “매출총이익률 80% 이상을 유지하며 반도체 산업 내 최상위 수익성을 지속할 것”이라며 “D램뿐만 아니라 낸드 부문기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 사업도 순항 중”이라고 설명했다. 이어 “이익 기여도가 확대되는 가운데 (일본 낸드플래시 기업) 키옥시아 투자자산평가이익 간접 수혜도 재부각될 전망”이라고 내다봤다.


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