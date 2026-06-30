'링'·'릴로' 연기한 할리우드 배우 체이스, 에이즈로 사망

디즈니 애니메이션 '릴로와 스티치'에서 주인공 소녀 릴로의 목소리를 연기한 할리우드 아역 배우 출신 데이비 체이스가 후천성면역결핍증(AIDS·에이즈)으로 사망한 사실이 뒤늦게 알려졌다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시간) 로스앤젤레스(LA) 검시소가 지난 16일 숨진 체이스의 주된 사망 원인을 에이즈로 확인했다고 보도했다. 만성적인 복합 약물 복용도 부차적인 사인으로 꼽혔다.

할리우드 배우 데이비 체이스. AP연합뉴스

체이스는 11세의 나이로 2002년 디즈니 애니메이션 영화 '릴로와 스티치'에서 릴로 역 성우로 인기를 얻었다. 이후 '스티치! 더 무비', '르로이와 스티치', '릴로와 스티치: 더 시리즈' 등에서도 천진난만한 하와이 소녀 릴로를 연기했다.



또 일본 애니메이션 '센과 치히로의 행방불명'의 미국 더빙판에서 주인공 치히로의 목소리를 맡는 등 주로 소녀 목소리로 인지도를 얻었다.



나오미 왓츠 주연의 미국판 공포 영화 '링'에서 TV 화면 속을 기괴하게 기어 다니는 소녀 사마라 모건, '도니 다코'에서는 제이크 질렌할의 여동생 서맨사 다코 역으로 대중에게 각인됐다.



하지만 2016년 '렛 잇 다이'를 끝으로 연기를 중단했으며, 가족과 연을 끊은 뒤 LA에서 노숙 생활을 해 온 것으로 알려졌다.



이후 패혈증과 뇌척수막염을 앓다가 35세의 나이로 세상을 떠났다.

<연합>

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