“낮엔 수소로, 밤엔 전기로”…경남, 국내 최초 ‘하이브리드 수소특구’ 지정

낮 동안 태양광이나 풍력으로 만든 남는 전기를 수소로 바꿔 저장해 두었다가 전기가 부족한 밤시간대에 이 수소로 다시 전기를 만들어 공급하는 ‘거대한 수소 배터리’ 실증 사업이 경남에서 본격화된다.

경남도는 ‘경남 하이브리드 수소에너지 규제자유특구’가 국무총리 주재 규제자유특구위원회 심의를 거쳐 신규 특구로 최종 지정됐다고 30일 밝혔다.

규제자유특구는 신기술을 제약 없이 시험해볼 수 있도록 규제를 면제·완화해 주는 일종의 ‘규제 샌드박스’ 제도다.

하이브리드 수소에너지 시스템(AI 생성). 경남도 제공

이번 특구 지정에 따라 경남은 국내 최초로 수전해(물로 수소를 만드는 기술)와 연료전지(수소로 전기를 만드는 기술)를 하나의 시스템으로 묶은 ‘양방향 하이브리드 수소에너지 시스템(rSOC: 가역식 고체산화물 셀)’ 실증에 나선다.

최근 탄소중립 흐름에 따라 태양광과 풍력 등 재생에너지 발전이 늘고 있지만, 날씨에 따라 발전량이 들쑥날쑥하다는 치명적인 약점이 있다.

도가 도입하는 하이브리드 시스템은 전기가 남아돌 때는 수소를 생산해 에너지를 저장하고, 전력이 필요할 때는 저장된 수소로 다시 전기를 생산해 낼 수 있어 재생에너지의 고질적인 변덕을 잡을 차세대 기술로 꼽힌다.

특구로 지정된 함안군에서는 앞으로 3년간 산·학·연·관이 손잡고 이 통합 시스템의 안전성과 신뢰성을 검증하게 된다.

실증이 성공적으로 마무리되면 화석연료 대신 청정수소를 활용해 온실가스를 줄이는 것은 물론 낮에 모은 신재생에너지를 야간에 가정이나 공동주택에 안정적으로 공급하는 에너지 자급자족이 가능해진다.

특히 경남은 수소의 생산부터 저장, 운송, 활용에 이르는 전 주기 산업 인프라가 잘 갖춰진 지역이어서 이번 실증 사업의 성공 가능성이 높을 것이라는 전망이다.

이에 따라 도는 실증 데이터를 바탕으로 안전 기준을 마련해 관련 법령 개정까지 이끌어내겠다는 전략이다.

이미화 도 산업국장은 “이번 특구 지정은 경남이 대한민국 수소경제 혁신을 선도하는 이정표가 될 것”이라며 “차세대 수소산업의 성장 기반을 단단히 다지겠다”고 말했다.

도는 이번에 지정된 하이브리드 수소특구 외에도 암모니아 선박, 첨단위성 등 4개의 규제자유특구를 운영하게 되면서 미래 신산업의 독보적인 실증 거점으로 자리매김하고 있다.

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