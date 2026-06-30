한-EU·NATO ‘스페이스 데이’ 개최…우주기업 유럽 진출 지원

외교부와 우주항공청이 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(NATO)와 함께 우주 분야 협력 확대를 위한 첫 공동 행사를 열고 우리 우주기업의 유럽 시장 진출 지원에 나섰다.

외교부와 우주항공청은 30일 “지난 29일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 ‘한-EU-NATO 스페이스 데이(Space Day)’를 개최했다”고 밝혔다. 이번 행사는 지난 10일 열린 제11차 한-EU 정상회담에서 합의한 안보·방위·과학기술 분야 첨단 협력을 구체화하기 위한 후속 조치다. 외교부와 우주항공청, 국내 우주기업으로 구성된 민관사절단은 EU와 NATO의 우주 관련 기관들을 만나 협력 방안을 논의하고, 우리 기업들의 유럽 시장 진출 기반 마련에 나섰다.

황준식 외교부 기후환경과학외교국장(가운데)을 단장으로 한 우리 측 대표단이 지난 29일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 ‘한-EU-NATO 스페이스 데이(Space Day)’에 참석하고 있다. 외교부 제공

행사에는 황준식 외교부 기후환경과학외교국장을 단장으로 한 우리 측 대표단과 국내 우주기업 12곳, EU·NATO 산하 9개 기관, 현지 기업 및 협회 관계자 등 약 80명이 참석했다.

외교부는 최근 지정학적 갈등이 심화하면서 위성통신과 지구관측 등 우주 인프라의 안보적 가치가 더욱 커지고 있다고 설명했다. 이에 따라 우리나라의 우수한 기술력과 제조 역량을 바탕으로 유럽의 우주 역량 강화에 기여하는 한편, 국내 기업의 해외 진출 기회도 확대한다는 구상이다.

황 국장은 “최근 지정학적 분쟁으로 위성통신과 지구관측 등 우주 인프라의 안보적 중요성이 재확인되고 있다”며 “우리나라 우주 기업들이 우수한 기술·제조 역량을 바탕으로 유럽의 우주 역량 강화에 기여하고, 신뢰할 수 있는 파트너가 될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

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