0.27%p차 극적 승리…후지모리, 4수 끝 페루 대통령 당선

페루 대통령 선거 결선투표 개표가 29일(현지시간) 공식 완료된 결과 우파 성향의 게이코 후지모리(51) ‘민중의 힘’ 후보가 초박빙 승부 끝에 승리했다.

이날 페루 선거관리위원회(ONPE) 홈페이지에 따르면 지난 7일 실시된 대선 결선투표에서 개표율 100% 기준 후지모리의 득표율은 50.135%로, 좌파 로베르토 산체스 ‘함께하는 페루’ 후보(49.865%)를 앞섰다. 농촌 지역 개표가 진행되면서 산체스 후보가 앞서기도 했으나 근소한 차이로 후지모리 후보가 최종 당선됐다. 두 후보 간의 격차는 약 0.27%포인트(약 4만9000표)에 불과했다.

페루 대선에서 최종 승리한 우파 성향의 국민의힘 후보 게이코 후지모리가 지난 7일(현지시간) 수도 리마에서 열린 대통령 선거에서 투표하고 있다. 리마=신화연합뉴스

로이터 통신에 따르면 후지모리는 개표 완료 직후 엑스(X·옛 트위터)에 “페루국가선거심판원(JNE)의 발표를 겸손함과 신중함, 책임감을 갖고 기다리겠다”면서 “모든 페루 국민을 위한 질서와 희망의 길에 점점 더 가까워지고 있다”고 말했다.

후지모리는 1990∼2000년 재임 후 인권 유린과 부패 혐의로 16년간 복역한 고(故) 알베르토 후지모리 전 대통령의 딸로, 부친의 정치적 유산을 이어받은 인물로 평가된다. 그는 2011년, 2016년, 2021년에도 대선에 도전했으나 상대 후보에게 근소한 차이로 패배했다. 이번 결과로 후지모리는 페루 역사상 선거를 통해 선출된 첫 여성 대통령이 될 예정이다.

그는 이번 선거에서 강력한 치안 대책과 민간 투자 촉진, 관료주의 축소 등 시장 친화적인 경제 정책을 내세워 보수층과 재계의 두터운 지지를 받았다. 특히 엘살바도르식 초대형 교도소 수용, 강력 범죄를 저지른 불법 이민자 즉각 추방 등 강경 공약을 내세웠다.

최근 콜롬비아 대선에서 우파 성향의 아벨라르도 데 라 에스프리에야가 당선된 데 이어 페루에서도 우파 후보가 당선을 확정지으면서 라틴아메리카 지역의 ‘블루타이드’(우파 연쇄 집권) 현상이 확산하고 있다.

중남미 대선에서의 우파 강세 배경으로는 고질적인 카르텔 범죄에 따른 치안 악화와 선심성 정책으로 인한 재정 적자, 여기에 트럼프 2기 행정부 출범 이후 본격화한 미국의 ‘서반구 전략’ 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다.

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