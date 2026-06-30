'서남권 해상풍력 외유성 연수 제공' 의혹 민관협의회 위원 등 6명 송치

전북 서남권 해상풍력 사업 추진 과정에서 민관협의회 위원들에게 유럽 연수 경비를 지원했다는 의혹과 관련해 경찰이 한국해상풍력 관계자와 민관협의회 위원 등 6명을 검찰에 넘겼다.

30일 전북경찰청에 따르면 반부패경제범죄수사대는 부정청탁과 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반 혐의로 한국해상풍력 관계자와 서남권 해상풍력 민관협의회 위원 등 6명을 최근 검찰에 불구속 송치했다.

전북경찰청사 전경.

이들은 지난해 3월 진행된 유럽 연수 과정에서 여행 경비를 제공하거나 제공받은 혐의를 받고 있다.

이번 수사는 부안군 고압 송전철탑 반대대책위원회가 지난해 4월 관련자들을 고발하면서 시작됐다. 대책위는 당시 기자회견을 열고 “한국해상풍력이 서남권 해상풍력 민관협의회 위원들에게 1인당 994만원 상당의 유럽 여행 경비를 지원했다”고 주장했다. 또 연수 명목으로 진행됐지만 일정 상당 부분이 관광 위주로 구성돼 사업 추진 과정에서 민관협의회 위원들에게 제공된 사실상의 대가성 해외여행이라고 의혹을 제기했다.

이에 한국해상풍력은 당시 해당 연수가 해외 선진 사례를 살펴보기 위한 일정으로 외유성 연수가 아니라는 입장을 밝혔으나, 경찰은 수사 결과 직무와 관련한 금품 제공 및 수수에 해당한다고 판단해 관련자들을 검찰에 송치했다.

경찰은 구체적인 혐의 내용과 사건 경위 등에 대해서는 수사 중인 사안이라는 이유로 공개하지 않았다.

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