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송영길, ‘정청래 盧장례식 불참’ 주장 사과…“鄭, FTA 비판 선봉”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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송영길 더불어민주당 의원이 30일 정청래 전 대표를 향해 ‘고(故) 노무현 전 대통령과 등을 져 장례식에 참석도 못 했다’고 한 전날 발언을 정정하며 사과했다.

 

송영길 더불어민주당 의원이 27일 조정식 국회의장 특사 자격으로 미국 방문 일정을 마치고 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스
송영길 더불어민주당 의원이 27일 조정식 국회의장 특사 자격으로 미국 방문 일정을 마치고 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

송 의원은 이날 페이스북에 ‘무엇이 노무현 대통령의 적통인가?’라는 제목의 글을 올려 “정청래 의원 인터뷰를 보니 중국에 계셔서 당일 참석을 못하고 다음 날 참석했다고 해 제 발언을 정정하겠다”며 “사과한다”고 밝혔다.

 

앞서 송 의원은 전날(29일) KBS 라디오에서 “정 전 대표는 완전히 노 전 대통령과 등을 져서 장례식에 참석도 못 했었다”고 주장했다.

 

이후 정 전 대표는 전날 오후 국회에서 의원총회를 마친 뒤 취재진과 만나 “저는 노무현 전 대통령이 서거하시던 날 중국에 있었다”며 “그리고 그 소식 듣고 그다음 날 아침 비행기 타고 서울에 도착해서 집에도 안 가고 바로 봉하마을에 갔다”고 반박했다.

 

송 의원은 발언의 배경에 대해 “답변 과정에서 5월 23일 당일 정청래 의원을 본 기억이 없어서 장례식에도 참석도 못했다는 말을 했다”고 해명했다. 5월 23일은 노 전 대통령이 서거한 날이다.

 

이어 “초기 노사모(노무현을 사랑하는 사람들의 모임) 출신이긴 했지만 정동영 정통모임 핵심으로 활동하면서 노사모와 멀어진 후보가 타 후보를 공격하기 위해 노무현 대통령 적통을 말하는 것은 맞지 않다고 생각했다”고 부연했다.

 

그러면서도 “노무현 전 대통령께서 한미 FTA를 추진할 때 민주당 대부분 의원들이 격렬하게 반대했다. 그 선봉에 정청래 의원이 있었다”고 말했다.

 

또 “노무현 전 대통령께서는 진보개혁 세력이 통상개방 문제를 전면으로 받아 안지 않으면 역사의 주류가 될 수 없다고 했다”며 “저는 일관되게 노무현 전 대통령님의 한미FTA 추진을 지지했다”고 덧붙였다.

 

이어 “지금은 이재명 시대”라며 “노무현, 이재명 두 분을 볼 때마다 신돌석, 홍범도 장군이 생각난다. 양반 출신 의병장에게 홀대를 받으면서 평민 출신 의병장으로 혁혁한 전투승리를 이루었던 두 분”이라고 덧붙였다.

 

아울러 “지금의 노무현 적통은 정청래, 김민석, 송영길이 아니라 제2의 노무현인 이재명 대통령을 지키고 성공시켜야겠다, 다시는 노무현 전 대통령의 비극을 재현 시키지 않겠다고 다짐하는 깨어있는 시민들”이라고 강조했다.


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