KIOST, 주저앉은 ‘제주 연산호’ 세계 최초로 학술 보고

제주 연안에 서식하는 산호로 제주도 전체 해양생태계 보전을 상징하는 깃대종(지역의 생태계를 대표하는 특징적인 생물로, 보호할 필요가 있다고 생각되는 생물종)인 ‘제주 연산호’가 2년 전 여름 주저앉았다. 형태를 잃고 흐물흐물 늘어지다 끝내 부서져 내린 연산호 군락의 집단 붕괴가 세계 최초로 학계에 보고됐다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 김태훈 박사 연구팀(열대·아열대연구센터)이 연산호 일부 군락이 형태를 잃고 무너지는 현상을 세계 최초로 ‘슬럼핑(주저앉음)’이라고 학술적으로 명명하고, 국제학술지 사이언티픽 리포츠(Scientific Reports)에 게재했다고 30일 밝혔다.

연산호 슬럼핑 현상 5단계 과정

이번 연구는 제주에서 활동하는 환경단체 ‘파란’이 2024년 여름 현장을 사진으로 포착해 KIOST에 공유하면서 시작됐다. 연구 현장은 열대·아열대성 생물이 지속적으로 유입되는 서귀포 해역으로, 국제적으로도 희귀한 천연기념물 제주연안 연산호 군락이 보호되고 있는 지역이다.

연산호는 단단한 골격이 없고, 대신 몸속을 물로 채워 풍선처럼 형태를 지탱하기 때문에 주변 바닷물의 염분 변화에 특히 민감하다. 연구팀은 연산호의 슬럼핑 과정을 △몸이 비정상적으로 부풀어 오르고 △줄기가 힘없이 처지며 △몸통이 거꾸로 매달린다 △바람 빠진 풍선처럼 쪼그라들고 △끝내 녹아내리듯 형체가 부서지는 다섯 단계로 설명했다.

슬럼핑의 원인으로는 2024년 여름 제주 바다의 이례적인 환경을 지목했다. 그해 여름 제주 남부 바다는 최근 10년 동안 가장 높은 평균 수온과 가장 낮은 평균 염분을 동시에 기록했다. 고수온으로 생리적 스트레스를 받던 연산호가 양쯔강에서 유입된 대규모 담수의 영향으로 50일 이상 장기간 저염분 환경에 노출돼 삼투압 조절 기능에 이상이 발생한 것이다.

통상적으로 염분이 낮아지면 상대적으로 농도가 높은 연산호의 체내로 저염수가 유입되는데, 체내 수압에 의해 형태를 유지하는 연산호의 특성상 이러한 상태가 지속될 경우 조직의 정상적인 기능과 구조 유지의 능력이 크게 약화될 수 있다. 또 저염분의 지속시간과 강도를 함께 정량화한 새로운 지표인 DFW(Degree Freshening Week·염분 감소 수준)를 개발해 저염분의 순간적 강도보다 지속성이 연산호에 더욱 치명적이라는 점을 밝혀냈다.

공동연구를 진행한 유니스트김 안나 박사(왼쪽)와 김태훈 박사. 한국해양과학기술원 제공

DFW 지표를 보면 최근 10년 중에서 2024년 연산호가 가장 극심한 저염분 스트레스를 받은 해로 드러났다. 공동 연구자 유스트김 안나 박사(KIOST 열대·아열대연구센터)는 “연산호를 지탱하는 힘은 결국 삼투압의 균형인데, 그 균형이 깨지면 몸이 부풀거나 오그라들어 터질 수 있다”며 “정확한 원인을 밝히는 것이 다음 과제”라고 말했다.

이번 연구는 현상을 기록하고 가능성 있는 원인을 제시한 관찰 연구로, 정확한 원인 규명을 위한 후속 연구가 필요하다. 김태훈 박사는 “이번 연구는 연산호 붕괴 현상을 세계 최초로 관찰·기록하고 발생 원인을 제시한 것”이라며 “제주 연산호 군락의 손실은 해양생태계의 교란뿐만 아니라 어업과 관광 등 지역사회 전반에 영향을 끼칠 수 있다”고 지적했다. 그러면서 “이상 생태현상을 사후적으로 확인하는 데 그치지 않고, 지속가능한 모니터링과 과학적 의사결정을 지원하는 인공지능(AI) 기반의 해양생태 감시체계 마련이 시급하다”고 강조했다.

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