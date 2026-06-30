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연구실 벽 허문 4대 기관… 섬의 미래 열어갈 ‘섬지기’ 창간

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목포=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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‘섬 연구기관협의회’ 공식 출범 후 첫 결실… 기후변화·인구감소 위기 속 섬 가치 조명

급격한 기후변화와 인구 감소로 위기에 처한 섬의 다면적 가치를 조명하고, 지속 가능한 섬의 미래를 모색하기 위해 국내 대표 섬 연구기관들이 손을 잡았다.

 

한국섬진흥원은 국립호남권생물자원관, 국립해양유산연구소, 국립목포대학교 도서문화연구원과 함께 ‘섬 연구기관협의회’ 공동 소식지인 ‘섬지기’ 창간호를 30일 발간했다고 밝혔다.

공동 소식지 ‘섬지기’ 표지. 한국섬진흥원 제공
공동 소식지 ‘섬지기’ 표지. 한국섬진흥원 제공

지난 1월 28일 공식 출범한 섬 연구기관협의회는 한국섬진흥원(사회·정책), 국립호남권생물자원관(생물다양성), 국립목포대학교 도서문화연구원(인문학), 국립해양유산연구소(유물·유산) 등 4개 기관으로 구성됐다. 이들은 소속 부처와 전문 연구 분야는 다르지만 ‘섬 연구 및 보전’이라는 공통분모를 중심으로 그동안 분절되어 있던 섬 연구와 정책을 하나로 연결하기 위해 뜻을 모았다.

 

이번에 발간된 공동 소식지 ‘섬지기’는 복합적 생존 위기에 직면한 섬의 가치를 널리 알리는 소통과 연대의 창구 역할을 맡는다. 창간호에는 협의회 출범 배경과 ‘2026년 섬 포럼’의 주요 논의 내용을 비롯해 인공지능(AI)·빅데이터 기반 연구, 국제 협력망 구축 등 미래 섬 연구의 방향성이 담겼다.  또 4개 기관 전문가들이 집필한 섬 생물다양성, 인문학, 국가유산, 정책 연구의 중요성 등 다채로운 관점의 칼럼도 수록됐다.

 

특히 협의회는 이번 소식지를 통해 연구실의 벽을 허물고 대중에게 다가가기 위한 공동 사업으로 ‘섬지기 시민강좌’ 개설 소식을 전했다. 본 강좌는 섬에 관심 있는 시민들을 대상으로 오는 8월부터 11월까지 매월 말 목포시에 위치한 각 연구기관에서 총 4회에 걸쳐 무료로 진행된다.

 

이 밖에도 소식지에는 △한국섬진흥원의 ‘2026 섬 방문의 해’ 섬 여행비 지원 프로모션 △국립호남권생물자원관의 ‘차이 나는 탐조 클라스’ △국립목포대학교 도서문화연구원의 ‘제20회 세계섬학술대회’ △국립해양유산연구소의 고흥군 시산도·득량도 해양유산조사 등 각 기관의 하반기 핵심 동향과 유용한 일정들이 상세히 소개됐다.

 

조성환 한국섬진흥원장은 “섬은 생태·문화·역사·정책이 한데 어우러진 융복합적 공간인 만큼 기관 간 협력이 무엇보다 중요하다”며 “공동 소식지 ‘섬지기’가 섬 연구 성과를 국민과 투명하게 공유하고 협력의 폭을 넓혀가는 소중한 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

 

한편, 공동 소식지 ‘섬지기’의 자세한 내용은 ‘섬 연구기관협의회’에 참여하는 각 기관의 공식 누리집(홈페이지)을 통해 자유롭게 확인할 수 있다.


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