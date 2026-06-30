5월 산업생산 0.3%↓, 두 달 연속 마이너스…반도체 10.0% 감소

5월 산업생산이 전월 대비 감소하며 2개월 연속 감소 흐름이 지속되고 있다. 경제를 견인하고 있는 반도체에서 생산이 10% 줄었고, 설비투자도 4월에 이어 감소세를 이어갔다.

국가데이터처가 30일 발표한 ‘5월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전(全)산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 117.7(2020년=100)로 전월보다 0.3% 감소했다. 전산업생산은 지난 2월 2.1%, 3월 0.4% 증가하다가 4월(-0.4%)에 이어 두달 연속 감소했다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

광공업 생산은 전월보다 3.0% 감소했다. 반도체(-10.0%), 의약품(-17.5%) 등에서 생산이 줄었다. 반도체는 전월 기저효과나 분기 내 물량 조정 등 영향으로 플래시메모리, D램 등 메모리반도체에서 생산이 감소했다고 데이터처는 설명했다.

석유정제(9.8%), 자동차(2.7%) 등에서 생산이 늘었다. 석유정제는 1년 전과 비교했을 때 14.7% 감소했는데, 중동전쟁의 여파로 급락했던 4월 대비 반등한 기저효과로 해석된다.

상품 소비를 의미하는 소매판매액지수는 전월보다 0.1% 증가했다. 승용차 등 내구재(-3.4%)에서 판매가 줄었으나, 차량연료 등 비내구재(0.9%), 의복 등 준내구재(2.3%)에서 판매가 늘어난 영향이다.

서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 1.3% 증가했다. 정보통신(-3.0%) 등에서 생산이 줄었으나, 금융·보험(5.9%), 전문·과학·기술(9.3%) 등에서 생산이 늘었다.

설비투자는 전월보다 0.1% 감소했다. 운송장비(0.2%)에서 투자가 늘었으나, 정밀기기 등 기계류(-0.2%)에서 투자가 줄었다.

건설업체의 국내 시공 실적을 나타내는 건설기성(불변)은 3.8% 늘었다. 건축(5.1%)과 토목(0.2%)에서 공사실적이 모두 늘었다. 현재 경기 상황을 나타내는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.3포인트 하락했다.

향후 경기 국면을 예고해 주는 선행종합지수 순환변동치는 0.7포인트 올랐다.

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