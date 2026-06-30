포항시, ‘장애인 시설 밖 자립 지원체계’ 구축 본격화

경북 포항시와 지역사회보장협의체 장애인분과는 지난 26일 꿈트리센터에서 장애인복지시설 종사자와 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘장애인 지역사회 자립지원사업 설명회’를 가졌다고 29일 밝혔다.

포항시와 지역사회보장협의체 장애인분과는 지난 26일 꿈트리센터에서 ‘장애인 지역사회 자립지원사업 설명회’를 개최한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

장애인 지역사회 자립지원사업은 장애인이 시설이 아닌 지역사회에서 스스로 생활할 수 있도록 지원하는 사업이다. 현재 전국 43개 광역·기초자치단체에서 시범사업이 추진되고 있으며, 포항시는 2027년 3월부터 본격 시행할 예정이다.

이번 설명회는 사업 시행에 앞서 정부 정책 방향을 공유하고, 시범사업을 운영 중인 지역의 경험과 의견을 바탕으로 포항시 실정에 맞는 맞춤형 자립지원 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에서는 한국장애인개발원 신미화 팀장, 대구광역시장애인지역사회통합지원센터 성우택 과장, 안동장애인종합복지관 박성환 복지사가 정책과 실무사례를 발표했다.

이어 참석자들과 질의응답을 통해 사업 추진 방향과 현장의 의견을 공유하는 시간도 함께 가졌다.

이은주 시 노인장애인복지과장은 “장애인의 탈시설과 지역사회 자립 지원은 장애인복지의 중요한 과제”라며 “이번 설명회를 계기로 포항시에 적합한 자립지원 모델을 마련해 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 준비해 나가겠다”고 말했다.

한편 포항시 지역사회보장협의체 장애인분과는 김덕영 위원장을 비롯 18명의 위원으로 구성된 민·관 협의체다. 주민설명회와 라디오 방송 등을 통한 장애인식 개선 활동을 꾸준히 추진하고 있으며, 지역 장애인복지 정책 제안과 실행 모니터링 등 다양한 활동을 이어가고 있다.

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