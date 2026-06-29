대구 유니버시아드레포츠센터, 스포츠 인센티브 ‘튼튼머니’ 적립시설 등록

대구도시개발공사가 운영하는 유니버시아드레포츠센터가 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 추진하는 ‘튼튼머니’ 적립시설로 등록돼 본격적인 운영에 돌입했다고 29일 밝혔다.

대구 북구에 있는 유니버시아드레포츠센터 전경. 대구도시개발공사 제공

‘튼튼머니’는 국민의 생활체육 참여를 활성화하고 건강을 증진하기 위해 마련된 2026년 스포츠활동 인센티브 제도다. 만 4세 이상 대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있어 지역 시민들의 높은 참여가 기대된다. 참여를 희망하는 센터 이용자는 ‘튼튼머니’ 모바일 애플리케이션이나 ‘국민체력100’ 홈페이지에 가입한 뒤, 유니버시아드레포츠센터 내에 비치된 정보무늬(QR)코드를 촬영해 운동 시작과 종료를 인증하면 된다.

30분 이상 운동을 마친 후 인증이 완료되면 1회당 500포인트가 적립되는 방식이다. 포인트 적립은 하루 1회, 일주일에 최대 5회, 연간 100회까지 가능하다. 여기에 체력측정과 각종 이벤트 참여 혜택을 더해 연간 최대 5만 포인트까지 쌓을 수 있다. 이렇게 모은 포인트는 제로페이 스포츠상품권으로 전환해 스포츠시설 등록, 스포츠용품 구매, 병원 및 약국 등 전국 다양한 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다.

유니버시아드레포츠센터 내 자체 체육시설 이용료를 결제할 때도 즉시 활용이 가능하다. 포인트 적립과 상품권 전환 기간은 정부 예산 집행 상황에 따라 조기 종료될 수 있다.

정명섭 공사 사장은 “이번 사업은 정부 부처와의 긴밀한 협력을 통해 시민들이 일상 속에서 즐겁게 건강을 챙길 수 있도록 돕기 위해 추진됐다”며 “앞으로도 시민들이 피부로 체감할 수 있는 생활체육 환경을 조성하고 디지털 혁신을 통한 체육복지 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지