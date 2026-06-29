중동전쟁 충격파… 중소기업 취업자 감소 10만명 육박

중동전쟁 충격으로 지난달 중소기업 취업자 수가 10만명 가까이 급감한 것으로 나타났다.



29일 중소벤처기업연구원이 발표한 ‘KOSI 중소기업 동향 6월호’ 보고서에 따르면, 지난달 중소기업 취업자 수는 2573만6000명으로 전년 동월 대비 9만8000명 감소했다. 특히 제조업에서만 14만2000명이 줄었다.

지난 4월 9일 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 2026 수원시 일자리박람회를 찾은 구직자가 취업상담을 하고 있다. 뉴시스

중동전쟁 영향이 본격적으로 드러난 지난 4월 중소제조업 생산은 전년 동월 대비 0.9% 감소했다. 자동차와 고무·플라스틱 등 주력 부문에서 생산이 줄어든 영향으로 풀이된다.



이처럼 중소제조업의 생산과 고용이 일제히 위축된 여파는 고스란히 창업 시장의 냉기로 이어지고 있다. 4월 창업기업은 9만8216개로 전년 동월보다 3.5% 줄었다. 업종별로 보면 제조업(-4.0%)이 가장 많이 줄었고 서비스업(-3.9%), 건설업(-2.8%) 순이었다.



문제는 생산과 창업이 위축되는 와중에도 중소기업이 감당해야 할 고정비용은 늘어나고 있다는 점이다. 중소기업중앙회가 매출액 30억원 이상이면서 상시근로자 10인 이상인 중소제조업체 1500곳을 대상으로 실시한 ‘2026년 상반기 중소제조업 직종별 임금조사’ 결과에 따르면, 조사 대상 업체의 129개 직종별 생산직 근로자의 평균 일급은 3월 기준 12만610원으로 전년 동월보다 5.8% 상승했다. 대출금리까지 올라 기업들의 금융 부담도 무거워졌다. 4월 기준 예금은행의 중소기업 대출금리는 전월 대비 0.01%포인트 상승한 4.18%를 기록했다. 돈을 제때 갚지 못하는 기업이 늘면서 중소기업 대출 연체율은 0.09%포인트 오른 0.90%였다.



중소벤처기업연구원은 “중동전쟁에 따른 에너지·원자재 비용 상승이 중소기업 경기에 가시적으로 영향을 미치고 있다”며 “중소기업 비용 부담을 완화하기 위한 금융 안전망을 강화하는 등 지원정책이 추진될 필요가 있다”고 밝혔다.

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