청소년 자해 입원, 10년 새 150% 급증

우리나라 청소년의 의도성 자해 환자 입원율이 10년 전과 비교해 150% 급증한 것으로 나타났다. 청소년기 정신건강 및 자해 예방을 위한 사회적 관심과 지원이 필요하다는 지적이다.

질병관리청은 손상으로 인해 입원한 환자 특성을 파악하기 위해 실시한 퇴원손상심층조사 결과를 바탕으로 이런 내용의 ‘2024년 퇴원손상통계’를 29일 발표했다. 손상이란 질병이 아니라 각종 사고·재해 또는 중독 등 외부적인 요인으로 발생하는 신체적·정신적 건강상의 문제나 후유증을 의미한다.

조사 결과에 따르면 2024년 전체 입원환자 수는 790만6523명으로, 이 중 손상으로 입원한 환자는 122만9025명으로 집계됐다. 전체의 15.5%를 차지해 입원환자 중 1위다.

손상 중 추락·낙상이 52.4%로 절반을 넘었다. 이어 운수사고(19.4%), 부딪힘(10.7%) 등의 순이었다. 추락·낙상은 2014년(34.7%)과 비교해 17.7% 포인트 늘었다. 추락·낙상으로 인한 입원율은 여성이 1366명으로 남성(932명)보다 1.5배 많았다. 또 추락·낙상 환자의 연령이 높아질수록 타병원 이송과 사망도 증가했고, 75세 이상 고령층에서 사망자 비율은 65∼74세보다 2배 이상 높은 것으로 나타났다.

13∼18세 청소년기의 경우 다른 연령층과 달리 의도적 자해로 인한 입원율이 두드러지게 높았다. 청소년의 의도성 자해 환자 입원율은 인구 10만명당 70명으로 청장년기(35명), 노년기(41명)를 크게 상회했다.

이는 2014년 의도적 자해로 인한 청소년 입원율이 28명이었던 것과 비교해 150% 이상 대폭 증가했다. 전체 평균은 2014년 37명, 2024년 35명으로 비슷한 수준을 보였는데, 청소년만 자해로 인한 입원이 늘었다. 성별로 살펴보면 여성 청소년(128명)이 남성 청소년(15명)의 8.5배에 달했다. 질병청은 “청소년 자해 예방을 위해 사회적 관심과 지원이 필요하며, 성별에 따른 특성을 고려한 대책 마련이 요구되는 시점”이라고 강조했다.

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