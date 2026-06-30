3차 협력사까지… 삼성 ‘상생 생태계’ 키운다

삼성이 대·중소기업 간 상생 문화 확산과 건전한 공급망 생태계 조성을 위해 1~3차 협력사들과 손을 맞잡았다. 국민과 성과를 나누기 위한 ‘삼성전자 감사 페스티벌’에 이어 단계적으로 상생 방안을 확대하며 기업의 사회적 책임을 강화하는 행보로 해석된다.



삼성은 29일 삼성전자 수원사업장에서 대·중소기업 간 상생문화 확산 및 정착을 위해 1~3차 협력사와 상생 생태계 조성을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 삼성의 공급망에 속해 있는 약 6700개 협력사가 혜택을 볼 것으로 예상된다.



이번 협약을 통해 삼성은 협력사들과 자금·기술·인력 등 전 영역에서 실질적인 협력을 강화하고, 건전한 공급망 생태계를 조성한다. 여기에는 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 신라호텔, 세메스 등 11개 계열사와 협력사가 참여했다.



협약식에는 주병기 공정거래위원장을 비롯해 11개 삼성 계열사 대표 및 주요 협력사 대표 등 150여명이 참석했다. 주 위원장은 “이번 상생협약은 삼성의 상생 노력이 중소 협력사로 막힘없이 흘러가도록 선순환의 물길을 여는 단초가 될 것”이라고 말했다.



삼성전자는 지난 5월 발표한 5조원 규모의 사회 환원 약속 중 ‘2·3차 협력사 지원 및 산업재해기금 조성·운영’을 이번 상생협약에도 포함했다. 노태문 삼성전자 사장은 “더불어 성장하는 하나의 운명공동체로서 한 차원 높은 협력관계를 구축하고, 상생의 온기가 2차, 3차 협력사까지 전파될 수 있도록 노력하겠다”고 약속했다.



삼성은 현재 운영 중인 총 3조5000억원 규모의 상생펀드 및 환경·사회·지배구조(ESG) 펀드를 통해 협력사의 시설 투자, 기술 개발, ESG 전환 등을 위한 금융 지원을 지속 추진·확대하기로 했다.



11개 삼성 계열사는 협력사와의 소통 채널을 확대하고 지원 프로그램의 실효성을 지속적으로 점검할 예정이다. 나아가 협력사의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 진출 지원 및 글로벌 공급망 연계 등 다각적인 협력 방안도 모색한다.

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