내년(2027년) 휴일, 올해보다 ‘하루’ 늘어난 119일…3일 이상 연속 휴일 총 10일

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

2027년 주 5일제 근무 직장인의 실질 휴일은 올해보다 하루 늘어난 총 119일이 될 전망이다.

근로자의 날인 노동절과 국경일인 제헌절이 관공서 공휴일로 새롭게 반영되면서 전체 공휴일 수도 올해보다 이틀 증가한 72일이 됐다.

우주항공청은 전날인 29일 우리나라 달력 제작의 기준이 되는 2027년도 월력요항을 이같이 발표했다. 월력요항은 천문법에 따라 우주항공청이 매년 작성하여 고시하는 법정 자료다.

◆ 2027년 휴일 구조 분석과 두 기념일의 공휴일 격상

2027년 달력을 살펴보면 관공서 공휴일은 일요일 52일과 국경일, 설날, 추석, 대체공휴일, 노동절, 제헌절 등 24일을 더한 76일에서 출발한다.

여기서 일요일과 겹치는 공휴일 4일을 제외하면 총 72일이 된다.

주 5일제 직장인의 경우 토요일 52일을 더하면 124일의 휴일이 주어지지만 토요일과 겹치는 공휴일 5일을 다시 빼야 한다.

결과적으로 직장인이 실제로 쉴 수 있는 날은 119일로 확정됐다. 이는 올해 118일보다 하루늘어난 수치다.

공휴일 확대를 이끈 핵심 요인은 노동절과 제헌절의 공휴일 공식 편입이다.

5월 1일 노동절은 지난해까지 근로기준법에 따른 유급휴일로 취급되었으나 2026년 2월 공포되어 같은 해 5월부터 시행된 공휴일에 관한 법률 개정안에 따라 관공서 공휴일로 격상되었다.

다만 아쉽게도 2027년 노동절은 토요일과 겹쳐 대체공휴일이 발생하지 않는다.

7월 17일 제헌절은 지난 2008년 공휴일에서 제외된 이후 19년 만에 동일한 개정 법률을 바탕으로 공휴일 지위를 복원했다.

토요일인 제헌절은 이틀 뒤인 7월 19일 월요일이 대체공휴일로 지정된다.

◆ 주 5일제 기준 3일 이상 연휴 총 10회와 연차 활용 전망

이러한 가운데 주 5일제를 시행하는 기관이나 기업을 기준으로 내년에 3일 이상 연속으로 쉴 수 있는 연휴는 총 10번 찾아온다.

가장 긴 연휴는 설 연휴로 2월 6일부터 2월 9일까지 토요일을 포함해 나흘간 이어진다.

9월에 편성된 추석 연휴는 9월 14일부터 9월 16일까지 화요일과 수요일, 목요일을 합친 사흘간이다.

주목할 부분은 9월 추석 연휴 기간의 징검다리 일정이다.

추석 연휴 앞뒤에 위치한 9월 13일 월요일과 9월 17일 금요일에 개인 연차를 연속으로 사용하면 앞선 주말과 뒷주말을 모두 연결하여 최대 9일 동안 장기 휴무가 가능한 황금연휴가 만들어진다.

이에 따라 직장인들 사이에서 연차를 효율적으로 분배하고 장거리 여행이나 휴식을 계획하는 움직임이 활발해질 것으로 보인다.

◆ 대한민국 공휴일 제도의 변천과 경제적 파급 효과

한편 국내 공휴일 제도는 주 5일 근무제 도입과 노동 환경 변화에 맞춰 지속적으로 개편되어 왔다.

제헌절은 1949년 국경일 제정 이후 공휴일로 유지되다가 2004년 주 5일 근무제가 도입되면서 근로시간 단축에 따른 생산성 저하 우려로 인해 2008년부터 공휴일에서 제외된 바 있다.

그러나 최근 일과 삶의 균형을 중시하는 문화가 확산되고 휴식을 통한 내수 진작 효과가 증명되면서 19년 만에 복원이 결정되었다.

현대 경제학계 연구에 따르면 공휴일 지정은 제조업 분야의 일시적 조업 감소를 유발할 수 있으나 국내 여행과 숙박, 소비재 판매를 아우르는 내수 경제 활성화에 기여하는 효과가 더 큰 것으로 분석된다.

특히 주말과 이어지는 연휴의 증가는 직장인들의 피로도를 완화하고 장기적인 노동 생산성을 제고하는 긍정적 지표로 작용하는 것으로 나타났다.

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