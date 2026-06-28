‘32강행 좌절’ 홍명보호, 30일 귀국…별도 행사 없이 해산

2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국 축구대표팀이 별도의 귀국 행사 없이 30일 귀국한다.

대한축구협회는 홍명보 감독이 이끄는 대표팀이 30일 오전 인천국제공항을 통해 입국한다고 28일 밝혔다.

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 27일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 생각에 잠겨 있다. 이날 홍명보 감독이 이끄는 한국은 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 꺾으면서 32강 탈락이 최종 확정됐다. 뉴스1

홍 감독은 조현우(울산), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(츠르베나 즈베즈다) 등 선수 8명과 함께 28일 멕시코 과달라하라를 출발해 미국을 경유한 뒤 인천국제공항으로 입국한다.

대한축구협회는 “별도의 귀국 행사는 없다”고 밝혔다. 2002 한일 월드컵 이후 원정 월드컵을 마친 대표팀이 공항 귀국 행사 없이 입국하는 것은 이번이 처음이다.

앞서 2014 브라질 월드컵에서도 한국은 1무 2패로 조별리그에서 탈락했지만 귀국 행사는 진행됐다. 당시에는 성적 부진에 실망한 일부 팬들이 인천국제공항에서 홍 감독과 선수들을 향해 엿을 던지며 항의하기도 했다.

홍 감독과 함께 귀국하지 않는 주장 손흥민(LAFC) 등 나머지 선수들은 소속팀 일정 등에 맞춰 별도로 귀국한다. 대한축구협회는 나머지 선수들도 7월1일까지 그룹별로 입국을 마칠 예정이라고 밝혔다.

24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 0-1로 패한 대한민국 손흥민이 아쉬워하고 있다. 뉴시스

홍 감독은 귀국에 앞서 현지시간 28일 오전 멕시코 과달라하라에서 기자회견을 연다. 계약 기간이 내년 1월 아시안컵까지인 만큼 향후 거취에 대한 입장을 내놓을지 주목된다.

한국은 조별리그 A조에서 1승 2패(승점 3)를 기록하며 조 3위에 머물렀다. 이후 각 조 3위 팀 간 순위 경쟁에서도 상위 8개 팀에 들지 못해 32강 진출에 실패했다.

이번 대회는 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 확대돼 각 조 1·2위와 조 3위 상위 8개 팀이 32강에 진출하는 방식으로 치러졌다. 그러나 한국은 확대된 본선 체제의 혜택을 살리지 못한 채 조별리그에서 탈락했다.

한국은 2010 남아공 월드컵과 2022 카타르 월드컵에 이어 통산 세 번째이자 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했지만 뜻을 이루지 못했다. 32개국 체제 기준으로 보면 본선 진출에도 실패한 것과 다름없는 성적이라는 평가가 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지