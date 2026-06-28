李대통령 “대화·협력 통해 납북문제 실질적 해결 노력”

이재명 대통령은 28일 ‘6·25전쟁 납북자 기억의 날’을 맞아 “대화와 협력을 통해 납북자 문제의 실질적 해결을 위한 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

김남중 통일부 차관이 28일 ‘6·25전쟁 납북자 기억의 날’ 기념행사에서 이재명 대통령 기념사를 대독하고 있다. 통일부 제공

이 대통령은 이날 경기도 파주시 국립 6·25전쟁납북자기념관에 진행된 제2회 기념행사에 보낸 기념사에서 “정부는 납북자 문제를 역사 속에 묻어 두지 않겠다”며 “기억하고 기록하고, 교육하고 연구하며 소통과 연대를 통해 우리 사회가 반드시 풀어내야 하는 과제로 인식할 수 있도록 만들어 내겠다”고 강조했다. 이어 “‘기억의 날’이 진정한 ‘'평화의 날’이 되는 그날까지 결코 포기하지 않겠다”며 “남북 간 적대와 대결을 평화적 공존으로 바꾸어 내기 위해 우리가 할 수 있는 것을 찾아 묵묵히 실행해 나가겠다”고 다짐했다. 기념사는 김남중 통일부 차관이 대독했다.

6·25전쟁 납북자 기억의 날은 2024년 법 개정에 따라 국가기념일로 지정됐다. 기념식은 올해로 두 번째 개최다. ‘건널 수 없는 시간을 사이에 두고, 우리는 여전히 당신을 부릅니다’를 슬로건으로 내건 이번 기념식에서는 전시 납북의 역사적 사실을 기억하고 피해 가족을 위로하며 미래세대와 기억을 잇는 다양한 행사가 마련됐다.

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