한일 국방장관 “특수비행팀·수색구조훈련 협력 강화…한미일 공조 지속”

한반도 완전한 비핵화 의지 재확인
한일 국방장관이 양국 공군 간 특수비행팀 교류와 해군 수색구조훈련, 인공지능(AI) 등 첨단 과학기술 분야에서 국방교류협력을 강화하기로 했다. 양국은 한반도의 완전한 비핵화 의지를 재확인하고 한일·한미일 공조도 지속하기로 했다.
안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 28일 서울 용산 국방부 청사에서 한일 국방장관회담을 열고 이 같은 내용에 합의했다고 국방부가 공동보도문을 통해 밝혔다.
양측은 공동보도문에서 “양 장관은 공군 블랙이글스의 일본 기착 등을 계기로 양국 특수비행팀(블랙이글스-블루임펄스) 간 교류협력 발전을 지속하고, 다양한 해난사고 상황에 대비한 수색구조훈련을 더욱 발전시키며, AI 등 첨단 과학기술 협력 분야에 대해 한일 간 논의를 추진해 나가기로 했다”고 밝혔다.
이어 “양 장관은 상호 이해와 신뢰 증진을 통해 안정적이고 미래지향적 한일 국방교류협력의 발전을 위한 소통과 노력을 강화해나가기로 했다”고 덧붙였다.
또 “엄중한 안보환경 속에서 역내 평화와 안정 유지를 위해 협력을 지속해 나가는 데 의견을 같이했다”며 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화구축에 대한 의지를 재확인하고, 한일·한미일 공조를 지속해 나가기로 했다”고 했다.
국방부에 따르면 양 장관은 상호방문과 회담 정례화, 약 9년 만의 한일 수색구조훈련(SAREX) 재개, 국방당국 간 AI 분야 논의 추진 등을 높게 평가했다.
지난 1월 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스가 중간 급유를 위해 일본 항공자위대 오키나와현 나하 기지에 기착한 것을 계기로 양국은 이번 회담에서 특수비행팀 간 교류협력을 지속하기로 했다. 다만 블랙이글스의 일본 중간 기착 및 급유 지원 정례화가 결정된 것은 아니라고 국방부는 설명했다.
한일 수색구조훈련은 1999년 시작돼 격년으로 실시되다가 2017년 이후 중단됐으며, 이달 초 약 9년 만에 재개됐다. 양측은 다양한 해난사고 상황에 대비해 해당 훈련을 더욱 발전시켜 나가기로 했다.
이번 회담은 지난 1월 안 장관의 방일과 지난달 30일 싱가포르 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 계기 회동에 이어 열린 것이다. 고이즈미 방위상은 이틀 일정으로 전날 방한했으며, 양국 국방장관 간 셔틀 국방외교의 일환으로 회담이 이뤄졌다. 전날 고이즈미 방위상은 서울 동작구 국립서울현충원을 참배한 데 이어 안 장관과 함께 강원 원주 공군 특수비행팀 블랙이글스 부대를 방문했다.
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