한일 국방장관 “특수비행팀·수색구조훈련 협력 강화…한미일 공조 지속”

한일 국방장관이 양국 공군 간 특수비행팀 교류와 해군 수색구조훈련, 인공지능(AI) 등 첨단 과학기술 분야에서 국방교류협력을 강화하기로 했다. 양국은 한반도의 완전한 비핵화 의지를 재확인하고 한일·한미일 공조도 지속하기로 했다.

안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 28일 서울 용산 국방부 청사에서 한일 국방장관회담을 열고 이 같은 내용에 합의했다고 국방부가 공동보도문을 통해 밝혔다.

안규백(왼쪽) 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 의장대 사열을 하며 대화를 하고 있다. 사진공동취재단

양측은 공동보도문에서 “양 장관은 공군 블랙이글스의 일본 기착 등을 계기로 양국 특수비행팀(블랙이글스-블루임펄스) 간 교류협력 발전을 지속하고, 다양한 해난사고 상황에 대비한 수색구조훈련을 더욱 발전시키며, AI 등 첨단 과학기술 협력 분야에 대해 한일 간 논의를 추진해 나가기로 했다”고 밝혔다.

이어 “양 장관은 상호 이해와 신뢰 증진을 통해 안정적이고 미래지향적 한일 국방교류협력의 발전을 위한 소통과 노력을 강화해나가기로 했다”고 덧붙였다.

또 “엄중한 안보환경 속에서 역내 평화와 안정 유지를 위해 협력을 지속해 나가는 데 의견을 같이했다”며 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화구축에 대한 의지를 재확인하고, 한일·한미일 공조를 지속해 나가기로 했다”고 했다.

국방부에 따르면 양 장관은 상호방문과 회담 정례화, 약 9년 만의 한일 수색구조훈련(SAREX) 재개, 국방당국 간 AI 분야 논의 추진 등을 높게 평가했다.

지난 1월 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스가 중간 급유를 위해 일본 항공자위대 오키나와현 나하 기지에 기착한 것을 계기로 양국은 이번 회담에서 특수비행팀 간 교류협력을 지속하기로 했다. 다만 블랙이글스의 일본 중간 기착 및 급유 지원 정례화가 결정된 것은 아니라고 국방부는 설명했다.

한일 수색구조훈련은 1999년 시작돼 격년으로 실시되다가 2017년 이후 중단됐으며, 이달 초 약 9년 만에 재개됐다. 양측은 다양한 해난사고 상황에 대비해 해당 훈련을 더욱 발전시켜 나가기로 했다.

이번 회담은 지난 1월 안 장관의 방일과 지난달 30일 싱가포르 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 계기 회동에 이어 열린 것이다. 고이즈미 방위상은 이틀 일정으로 전날 방한했으며, 양국 국방장관 간 셔틀 국방외교의 일환으로 회담이 이뤄졌다. 전날 고이즈미 방위상은 서울 동작구 국립서울현충원을 참배한 데 이어 안 장관과 함께 강원 원주 공군 특수비행팀 블랙이글스 부대를 방문했다.

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