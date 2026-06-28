글로벌 1위 돌풍 '참교육' 6인방 한 자리에… 청춘 화보로 재회

넷플릭스 글로벌 시리즈 '참교육'으로 전 세계 시청자들의 사랑을 받은 여섯 배우가 한 자리에 모였다. 볼드페이지 제공

넷플릭스 글로벌 시리즈 ‘참교육’으로 전 세계 시청자들의 폭넓은 사랑을 받은 배우 박서윤, 송시안, 옥진욱, 이봉준, 이승규, 장요훈이 글로벌 매거진 볼드페이지(BoldPage)를 통해 첫 단체 화보를 공개했다.

이번 화보는 ‘참교육’ 속에서 보여준 팽팽한 긴장감과 묵직한 서사와는 달리 여섯 배우의 자연스러운 청춘을 담아냈다.

카메라 앞에 선 여섯 명의 배우들은 작품을 벗어나 또래 친구처럼 편안하게 어우러지며, 평소 쉽게 볼 수 없었던 자연스러운 텐션과 풋풋한 에너지를 고스란히 화면에 담아냈다.

특히 눈길을 끄는 대목은 이번이 여섯 배우가 한 자리에서 처음으로 호흡을 맞춘 촬영이라는 점이다. ‘참교육’은 회차별로 등장하는 인물 구성이 달라, 이번 촬영이 실제로 여섯 배우가 처음으로 함께 모였다는 특별한 의미를 더한다.

화기애애한 분위기 속 촬영 현장. 볼드페이지 제공

촬영 현장은 시종일관 웃음이 끊이지 않는 화기애애한 분위기로 진행됐으며, 배우들 간의 케미스트리가 카메라에 자연스럽게 담겼다는 후문이다.

화보는 ‘일상 속 청춘’이라는 콘셉트 아래, 교복이라는 익숙한 소재를 현대적인 감각으로 재해석한 스타일링으로 완성됐다. 너드미와 긱시크 무드를 베이스로 체크 패턴, 스트라이프 니트, 루즈핏 셔츠, 카라가 살아있는 폴로 톱, 플리츠 스커트 등 다양한 아이템을 매치해, 교복을 입었던 시절의 정서를 은은하게 떠올리게 하는 룩을 완성했다.

또 전체적으로는 단정하면서도 가볍고 청량한 컬러 팔레트와 실루엣을 살려, 한여름에도 답답함 없이 시원하게 즐길 수 있는 감각적인 프레피 룩을 선보였다.

옥상에서의 전혀 다른 분위기. 볼드페이지 제공

옥상과 실내라는 두 공간을 오가며 전혀 다른 청춘의 분위기도 담아냈다.

실내에서는 각자의 개성이 드러나는 차분한 무드를, 옥상에서는 여섯 배우가 함께 웃고 장난치는 자유로운 순간을 포착했다.

특히 탁 트인 도심 옥상을 배경으로 서로 어깨를 기대고 환하게 웃는 모습은 작품 속 관계를 넘어 또 다른 청춘의 한 페이지를 완성했다. 각기 다른 개성을 가진 여섯 배우는 한 프레임 안에서 자연스럽게 어우러지며 풋풋하면서도 세련된 에너지를 전했다.

이번 화보는 ‘참교육’을 통해 이들을 접한 글로벌 팬들에게도 또 다른 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.

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