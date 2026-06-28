한국부동산원, 재개발·재건축 조합 운영 컨설팅 전국 확대

한국부동산원이 재개발·재건축 조합의 운영 역량을 높이기 위한 컨설팅 제도를 전국으로 확대한다.

28일 한국부동산원에 따르면 29일 대구광역시와 함께 재개발·재건축 초기 단계 조합을 대상으로 ‘조합운영 컨설팅’ 시범사업을 시작한다. 운영 결과를 반영해 7월부터는 전국 정비사업 조합으로 확대 시행할 계획이다.

한국부동산원 사옥 전경. 연합뉴스

그동안 정비사업 조합에 대한 관리는 지방자치단체의 실태점검을 통한 사후 적발과 시정명령을 중심으로 이뤄져 사업 지연을 초래한다는 지적이 나왔다. 부동산원은 조합 운영 초기부터 전문가 자문을 제공해 위법 행위를 예방하고 사업 추진의 투명성을 높인다는 방침이다.

지원 대상은 설립 후 2년 이내 또는 시공사 선정 이전 단계의 재개발·재건축 조합이다. 다만 필요할 경우 다른 조합도 신청할 수 있다.

컨설팅은 용역계약, 조합 행정, 예산·회계, 정보공개 등 조합 운영 전반을 대상으로 한다. 부동산원과 지방자치단체, 변호사, 회계사 등 전문가가 현장을 방문해 용역계약, 조합 행정, 예산·회계, 정보공개 등 조합 운영 전반에 대한 맞춤형 자문을 제공한다. 컨설팅 이후에는 개선 사항 이행 여부를 점검하고, 필요하면 재컨설팅도 지원할 예정이다.

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