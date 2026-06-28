한채영, 훌쩍 큰 아들과 다정한 외출 인증…훈훈한 비주얼 눈길

배우 한채영이 어느덧 성장한 아들의 모습을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

한채영이 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 아들과 함께 외출하는 일상이 담긴 사진을 게재했다. 한채영 사회관계망서비스(SNS) , 뉴시스

한채영은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 아들과 함께한 일상을 담은 사진을 게재했다. 그는 게시물에 “Out with my son!”이라는 짧은 문구를 남기며 아들과의 외출을 알렸다.

공개된 사진 속 한채영은 엘리베이터 안에서 아들과 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 두 사람은 편안하면서도 자연스러운 분위기 속에서 함께 포즈를 취해 눈길을 끌었다.

특히 한채영은 밝은 느낌의 파스텔 계열 의상을 선택해 여전히 세련된 스타일을 선보였다. 파마된 머리를 찰떡같이 소화하는 미모와 자신만의 분위기를 드러내며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

옆에 자리한 아들의 모습도 관심을 받았다. 어린 시절 모습에서 훌쩍 성장한 아들은 엄마의 키와 비슷해 보이는 큰 체격과 또렷한 이목구비로 이목을 집중시켰다. 한채영을 닮은 듯한 분위기까지 더해지면서 사진을 본 누리꾼들의 다양한 반응이 이어졌다.

한채영은 그동안 사회관계망서비스(SNS)를 통해 근황을 간간이 공개해 왔다. 그가 이번에 공개한 사진은 아들의 근황이 담겨 더욱 관심을 받고 있다.

한편 한채영은 지난 2007년 4살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했다. 이후 2013년 아들을 출산하며 가정을 꾸려 엄마로서의 일상을 이어가고 있다.

다양한 방송, 영화에 출연해 온 그는 이번 아들과의 외출 사진을 통해 가족과 함께하는 편안한 일상을 공개해 또 한 번 화제를 모았다.

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