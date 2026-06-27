김성환 기후장관, 호남 반도체 용수부족 우려 반박…“하루 100만톤 추가 확보”

정부가 추진하는 광주·전남 반도체 클러스터 조성 계획에 대해 안정적 용수 공급이 힘들 것이라는 우려가 일각에서 나오는데 대해 김성환 기후에너지환경부 장관이 “영산강·섬진강 일부 댐의 수계 조정 등을 통해 추가로 하루 약 100만t 규모 이상의 용수를 확보할 수 있다”고 반박했다.

김성환 기후에너지환경부장관이 지난 17일 전북 임실군 소재 섬진강댐 전망대에서 섬진강댐 현황 및 '26년 홍수기 댐 운영계획 등을 점검하고 있다. 기후에너지환경부 제공

김 장관은 27일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올리고 “일부 언론에서 광주·전남 지역 반도체 산업단지 조성과 관련해 용수 공급에 우려를 제기하고 있다”며 “영산강과 섬진강의 유역면적은 한강이나 낙동강보다 작지만 섬진강댐과 주암댐을 비롯한 7개 댐에 약 15억t의 물을 저장할 수 있고, 이 댐들이 공급할 수 있는 생활, 공업, 농업, 하천유지 용수는 하루 337만t에 달한다”고 적었다.

이어 “일부 댐의 수계 조정, 여유 용량 활용 등을 통해 추가로 하루 약 100만t 규모 이상의 용수를 확보할 수 있는 것으로 검토되고 있다”고 밝혔다.

김 장관은 “일부 보도에서 영산강·섬진강 유역의 물이 부족해 농업용 저수지 활용, 타 지역 용수 공급, 해수담수화 등의 방안이 검토되고 있다고 했는데, 보도에서 언급된 타 지역 용수 공급이나 해수담수화 방안은 현재 정부가 검토하고 있는 내용과는 차이가 있다”고 선을 그었다.

김 장관은 “반도체 산업은 안정적인 물과 전력 공급이 무엇보다 중요한 산업”이라며 “정부 역시 관련 계획을 검토하는 과정에서 이러한 기반 여건을 가장 우선적으로 살펴보고 있다”고 밝혔다.

그러면서 내주 용수 공급 방안에 대한 공식 발표를 진행하겠다고 예고했다.

보다 앞서 이재명 대통령도 이날 엑스에 글을 올리고 “호남에도 영남이나 수도권만큼 물은 충분하다”며 “다만 수십년간 분할지배라는 정치적 목적을 위해 호남을 농업도시 수준으로 관리하면서 농업용수 공급필요를 충족시키는 정도로 수자원을 방치해왔을 뿐”이라고 언급했다.

이 대통령은 “첨단도시 발전에 필요한 만큼 관리시스템을 갖추고 수자원을 제대로 배치 관리하면 하루 100만t의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다”며 “세계 1, 2위를 다투는 반도체 첨단기업 삼성과 하이닉스가 반도체 생산에 필수요소인 용수가 부족한 지역에 검토도 없이 초대규모 공장설립 계획을 할만큼 어리석지 않다”고 했다.

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