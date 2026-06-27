베네수엘라 연쇄 강진 실종자 5만명…구조 골든타임 72시간 임박

베네수엘라를 강타한 연쇄 강진이 발생한 지 사흘째에 접어들면서 생존자 구조를 위한 72시간 골든타임이 끝나가고 있다.

26일(현지시간) AP 통신에 따르면 베네수엘라 연쇄 강진에 따른 사망자는 이날까지 최소 920명으로 집계됐다. 실종자는 5만1000명 이상에 달한다. 이들 중 상당수는 무너진 건물 잔해에 매몰된 것으로 추정된다.

사진=로이터연합뉴스

지진 발생 사흘째를 맞으면서 생존자 구조를 위한 골든타임도 막바지에 이르게 됐다. 전문가들에 따르면 통상 지진 발생 후 첫 48~72시간을 생존자 구조에 가장 중요한 시기로 본다. 이 시간이 지나면 수분 공급 문제 등 생존 가능성이 급격히 낮아지는 것으로 전해졌다.

그러나 현지 정부 지원과 구조 장비는 턱없이 부족한 실정이다. 소방관은 손전등도 없이 휴대전화 불빛에 의존해 야간 수색을 이어가고, 일부 시민들도 가족과 이웃을 구하기 위해 맨손으로 잔해를 파헤치고 있는 실정인 것으로 전해졌다.

일부 매몰자들은 극적으로 생환하기도 했지만 이들을 돌볼 의료 환경도 마땅치 않다. 이날 라과이라주 카라바예다 지역 6층짜리 건물 잔해 속에서 생존자가 구조됐다. 워싱턴포스트(WP)에 따르면 라과이라주 주민 조나단 가르시아는 아파트 붕괴 현장에 매몰된 16살, 22살 두 딸을 구하기 위해 잔해를 파헤쳤고, 몇 시간의 사투 끝에 이들을 구출해냈다.

하지만 이들을 치료할 병원은 의료용 가스, 진통제, 마취제, 항생제가 없어 몰려드는 환자를 돌볼 방법이 없는 것으로 전해졌다. 지진 피해가 가장 컸던 라과이라주에서는 공립병원 3곳 중 2곳이 아예 운영을 중단했다. 베네수엘라 수도권인 카라카스 광역권을 담당하는 공공 구급차도 단 세 대에 그친다.

여기에 여진에 대한 공포가 이어지며 상당수 주민은 거리에서 지내는 등 라과이라 일대는 거대한 대피소로 변모했다고 외신은 전했다. 유엔 국제이주기구(IOM)는 이번 지진으로 최대 676만명이 피해를 볼 수 있다고 분석했다.

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