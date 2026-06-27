‘낮 최고 33도’ 무더위…오후 수도권·강원·충남 소나기 주의 [내일날씨]

일요일인 28일은 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 이상 오르며 무더운 날씨가 이어지겠다.

일요일인 28일은 낮 기온이 30도 안팎으로 오르며 덥겠고, 오후부터는 곳곳에 소나기가 예보됐다. 사진은 갑작스러운 비에 우산을 쓰거나 옷가지로 비를 피하며 이동하는 시민들의 모습. 연합뉴스

기상청에 따르면 내일 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 중부지방은 가끔 구름 많겠다. 아침 최저기온은 14~21도, 낮 최고기온은 24~33도 분포를 보이겠다. 서쪽 지역을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎까지 올라 더울 것으로 예보되었다.

오후부터 저녁 사이에는 수도권과 강원 북부 내륙·산지, 충남 북부에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원 북부 내륙·산지가 5~30㎜, 충남 북부가 5~20㎜다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고 우박이 떨어지는 곳도 있겠으니 시설물 관리와 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

오늘 밤부터 내일 아침 사이 경기 남서부와 충남, 전라권에는 가시거리 1km 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 장거리 이동 시 감속 운행이 필요하다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음~보통’ 수준을 보이겠다.

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