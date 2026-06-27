2026년 하반기, 자살 유족 위한 보험 전문 상담 지원 생긴다

올해 하반기 자살 유족의 보험금 청구 부담을 덜어줄 전용 상담 창구가 개설된다. 자살유족 원스톱 서비스가 전국으로 확대 시행되는 데 맞춰 고인의 보험처리에 대한 전문 상담 지원이 제공될 예정이다.

한국생명존중재단(이하 재단)은 지난 23일 한국손해사정사회와 자살유족 지원 및 생명존중문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 보건복지부와 재단이 지원하는 자살유족 원스톱 서비스 내 보험처리 지원에 대한 체계를 만들고자 마련됐다.

자살유족 원스톱 서비스는 자살사건 발생 시 자살예방센터(정신건강복지센터)에서 24시간 내 응급출동해 유족에게 심리지원, 환경경제지원(특수청소, 일시주거, 사후행정처리, 법률행정처리, 자녀학자금, 정신건강치료비), 복지서비스 연계 등을 제공하는 서비스다. 현재 전국 12개 시·도에서 시행하고 있으며 올해 7월부터는 전국으로 확대된다.

주요 협약내용은 ▲생명존중 및 자살유족 지원에 대한 인식개선 등 공동 협력방안 마련▲ 자살유족 법률 행정처리지원 체계구축 ▲상호협력 생명사랑파트너 사업 연계 활동 등이다.

그동안 자살유족은 깊은 상실감 속에서 장례·행정·경제적 문제를 감당해야하는 어려움을 겪어왔다. 특히 고인의 보험처리를 위해 보험설계사에 자살사망 사실을 직접 설명해야하는 심리적 부담이 컸다. 보험 관련 조치는 전문지식이 요구되면서 자살 유족은 보험 처리 과정 자체를 부담으로 여길 수밖에 없었다.

양 기관은 올해 하반기 자살유족 원스톱 서비스 전국 확대에 맞춰 자살 유족 대상 보험 관련 전용 상담 창구를 개설하고 공익활동 손해사정사의 전문 상담을 지원할 예정이다.

자살유족은 전용 상담 창구를 통해 보험약관에 대한 해석과 청구 절차를 안내받을 수 있게 된다. 또 보험사와 분쟁 발생 시 정당한 보험금 지급을 위한 손해사정사의 전문 상담도 받을 수 있다.

민병진 한국손해사정사회 회장은 “자살유족들이 보험금 청구 과정에서 겪는 어려움을 해소하고 필요한 정보를 신속하게 받을 수 있도록 전문 상담 지원체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

세계일보는 지난달 11일부터 14일까지 보도한 온라인상에 유포되는 자살유발정보의 위험성과 자살 유족의 아픔을 담은 ‘자살예방법, 국가의 책무’ 시리즈(www.segye.com/investigative/suicide-prevention)를 통해 자살 유족들이 정부 지원체계 밖에 놓여 있는 현실을 지적했다. 이들은 자조 모임 등 자살 유족 지원 프로그램에 대한 접근이 어려우면서 수십 년간 심리적 어려움을 겪어오는 것으로 파악됐다.

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