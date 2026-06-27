트럼프 얼굴 새긴 한정판 여권 디자인 공개…건국 250주년 기념

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 초상화가 담긴 한정판 여권을 새로 공개했다.



트럼프 대통령은 26일(현지시간) 자신의 트루스소셜에 "'환영합니다. 하지만 똑바로 행동하세요'(Welcome, but be good!)라고 적힌 미국의 새 여권"이라는 글과 함께 여권 사진을 올렸다.

트럼프 대통령 얼굴이 담긴 한정판 미 여권. 연합뉴스, 트루스소셜 캡처

한정판 여권의 왼편에는 미국 독립선언문을 배경으로 트럼프 대통령이 양 주먹을 쥔 채 서서 미간을 찌푸리며 정면을 응시하는 모습이 담겼다.



오른편에는 독립선언서에 서명하는 건국의 아버지들 그림이 실렸다.



이 여권은 미국 건국 250주년을 기념해 올여름 한정판으로 발급되는 것으로, 지난 4월 국무부가 공개한 초안 디자인에서 트럼프 대통령의 사진이 수정됐다.



당시 초안에는 트럼프 대통령의 얼굴 초상만 담겨있었지만, 이번에는 상반신까지 모두 드러냈다.



폭스뉴스는 특히 트럼프 대통령이 여권 사진과 함께 올린 경고문구가 미국이 외국인 방문객에 대한 심사 기준을 강화하고 있는 가운데 나왔다고 짚었다.



'똑바로 행동하라'는 이 문구가 관광객과 비이민자들에게 미국의 법과 제도를 존중하고 지킬 것을 명시적으로 요구하고 있다는 것이다.



국무부는 새로운 디자인의 한정판 여권이 신청하는 모든 미국 국민에게 재고 소진 시까지 발급된다고 밝혔다.

<연합>

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