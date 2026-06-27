고은아, 편한 차림으로 명품관 방문…“우린 못 들어간다” 현실 반응에 웃음 폭발

배우 고은아가 꾸밈없는 모습으로 명품 매장을 방문한 일상을 공개해 시청자들에게 웃음을 안겼다.

‘명품관 따라갔다가 수치만 당하고 왔습니다ㅋㅋㅋㅋㅋ살려줘...’ 영상 속 미르와 고은아. 방가네

고은아와 가족들이 운영하는 유튜브 채널 ‘방가네’에는 26일 ‘명품관 따라갔다가 수치만 당하고 왔습니다ㅋㅋㅋㅋㅋ살려줘...’라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서는 갑작스럽게 진행된 외출부터 백화점 방문, 명품관을 찾은 과정까지 가족 특유의 솔직한 분위기가 담겼다.

영상 초반 큰누나는 “나가자”며 가족들에게 외출을 제안했다. 하지만 미르는 예상하지 못한 일정에 당황하며 “거짓말 하지마, 왜?”라고 당황스러운 마음을 드러냈다.

특히 이날 고은아는 특별한 외출 준비 없이 집에서 입던 편안한 옷차림 그대로 모습을 드러냈다. 미르와 고은아는 준비가 제대로 되지 않은 자신들의 모습을 두고 “문제가 많다”며 농담 섞인 이야기를 나눠 재미를 더했다.

이후 이동하는 차 안에서는 큰누나가 갑작스럽게 목적지를 공개했다. 바로 잠실에 위치한 백화점 방문이었다. 예상하지 못했던 장소에 미르와 고은아는 당황한 모습을 보이며 “나 어떡하냐, 진짜로”라며 갑작스러운 쇼핑 공간 방문에 부담스러워하는 모습으로 웃음을 안겼다.

고은아와 미르는 명품 매장 앞에서 자신들의 차림새를 돌아보며 쉽게 들어가지 못하는 모습을 보였다. 두 사람은 “우린 못 들어간다”고 주저했다. 미르는 고은아의 차림새를 보고 ‘도둑이 아니다’는 의미의 자막을 남겨 웃음을 자아냈다.

고은아는 동생 미르와 함께 유튜브 채널 ‘방가네’를 운영하며 가족 일상을 공개하고 있다. 두 사람은 화려함보다 편안한 일상을 공개하는 콘텐츠로 많은 관심을 받고 있으며, 이번 영상 역시 유쾌한 일화 중 하나로 공개됐다.

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