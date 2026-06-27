장기하, '18살 연하' 나이 차 무색해… 윤가이와 2년째 열애 중

장기하와 윤가이가 18살의 나이 차를 뛰어넘고 열애 중인 것으로 알려졌다. 연합뉴스, 윤가이 인스타그램 캡처

가수 장기하(44)와 배우 윤가이(26)가 18살의 나이 차를 뛰어넘고 열애 중인 것으로 알려졌다.

27일 마이데일리의 보도에 따르면 “취재 결과 장기하와 윤가이는 2년 이상 사랑을 나누고 있었다”고 밝혔다.

이러한 보도로 장기하의 윤가이의 열애설이 전해진 가운데, 27일 장기하의 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니와 윤가이의 소속사 위엔터테인먼트는 “두 사람이 좋은 감정으로 만나고 있다”고 전했다.

보도에 따르면 두 사람은 2023년 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌4를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 장기하는 호스트로 출연했고, 윤가이는 SNL 크루로 출연했다.

'쿠팡플레이 SNL' 시즌4로 만나 인연을 쌓아간 두 사람. 뉴스1

이후 자연스럽게 만나게 된 두 사람은 연예계 선후배로 지내다가 음악과 영화 등 공통분모로 가까워져 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

이들은 사회관계망서비스(SNS) 등에 이들의 사이를 유추할 수 있는 연애 흔적을 남기지는 않았지만, 주변에서는 두 사람의 관계를 꽤 알고 있다는 후문이다.

2003년 눈뜨고코베인으로 데뷔한 장기하는 이후 청년실업과 장기하와 얼굴들을 거쳤다. 2018년 장기하와 얼굴들이 해체하며 솔로로 활동 중이다. 배우로도 활동 반경을 넓혔다. 시트콤 ‘감자별 2013QR3’에 출연했고 이후 간간이 드라마 ‘유니콘’ 영화 ‘밀수’ 등에 특별출연했다.

윤가이는 2019년 영화 ‘선희와 슬기’로 데뷔, 2023년 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 네 번째 시즌부터 크루로 활동하며 본격적으로 얼굴을 알렸다. 드라마 ‘나의 완벽한 비서’, ‘언더커버 하이스쿨’, ‘메리 킬즈 피플’, ‘레이디 두아’ 등에 출연했고 현재 ‘아수라 발발타’, ‘지금 우리 학교는 시즌2’ 공개를 기다리고 있다.

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